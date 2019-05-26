Сергачёв: Василевский в матче с Чехией вытащил всё, даже то, что нельзя было вытащить

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Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Сергачёв: Василевский в матче с Чехией вытащил всё, даже то, что нельзя было вытащить
  • ©Vaclav Salek/CTK
  • globallookpress.com

«Спасибо Василевскому, он молодец. Андрей сегодня вытащил всё, даже то, что нельзя было вытащить. Превзошёл сам себя. Каждый из нас сейчас должен отдать ему по полмедали. Что в основное время, что в овертайме и буллитах», — приводит слова Сергачёва пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что тяжёлый полуфинал с финнами отразился на игре команды в матче за третье место с чехами.

«Многие ребята сыграли по двадцать минут. Мы упростили действия. Необходимо было играть проще, передачи отдавать проще, забрасывать шайбу в чужую зону. Все бились. Не пропустили в концовке, уже хорошо. Впереди не так активно сыграли, в обороне старались. Иногда просто не шло, но Андрей Василевский всё сделал», — добавил защитник.

Сборная России обыграла команду Чехии в матче за третье место и завоевала бронзовые награды чемпионата мира. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что во время отпуска обдумает вопрос о главной ошибке на ЧМ-2019.

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