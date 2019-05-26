Воробьёв заявил, что во время отпуска обдумает вопрос о главной ошибке на ЧМ-2019
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«Вчера я обещал подумать и назвать главную ошибку на турнире? Буду думать. Как раз сейчас будет месяц отпуска. Проведу разбор игры», — заявил специалист.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее Воробьёв подвёл итоги ЧМ-2019 по хоккею для сборной России.