Капитанская точка: дубль Анттилы помог Финляндии победить Канаду в финале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала сенсационную победу над командой Канады в финале чемпионата мира по хоккею и третий раз в истории завоевала золотые медали. Главным героем встречи, завершившейся со счётом 3:1, стал капитан суоми Марко Анттила, оформивший голевой дубль. Как подопечные Юкки Ялонена сделали последний шаг к историческому успеху — в материале RT.

Перед началом чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии едва ли входила даже в расширенный список претендентов на золотые медали. На то были веские причины: подавляющее большинство звёзд финского хоккея, выступающих за океаном, либо по собственной воле отказались от приглашения на первенство планеты, либо были заняты в розыгрыше Кубка Стэнли на момент формирования окончательной заявки команды на турнир.

Но тренерский штаб суоми во главе с Юккой Ялоненом это не очень-то и волновало. Опытнейший специалист сделал ставку на исполнителей, обкатанных в поединках Евротура, то есть представителей местного чемпионата и КХЛ, разбавил их амбициозной молодёжью, пытающейся пробиться в НХЛ из низших лиг, и поставил во главу угла тактическую составляющую игры, в которой сборная Финляндии в последние годы традиционно очень сильна.

Как следствие, финны, существенно уступавшие всем сильнейшим сборным планеты в классе и уровне индивидуального мастерства лидеров, на равных противостояли им благодаря агрессии, запредельной самоотдаче и великолепной организации игры. Прежде всего в обороне, которую цементировал дебютировавший на взрослых чемпионатах мира голкипер фарм-клуба «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Ланкинен.

Подопечные Ялонена едва не заняли первое место в турнирной таблице своей группы, в которой им пришлось сражаться за лидерство с обеими участвовавшими в ЧМ-2019 североамериканскими сборными. После чего продемонстрировали несгибаемый характер в зрелищном четвертьфинальном противостоянии со Швецией, исход которого определялся в овертайме. В полуфинале выбили из борьбы за титул команду России. Мощнейшая атака дружины Ильи Воробьёва, ведомой Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Никитой Кучеровым, была полностью нейтрализована и за основное время не принесла никакого результата.

Впрочем, к поединку за золото, в котором им предстояло встретиться с Канадой, европейцы всё равно подходили в статусе аутсайдера, даром что они уже обыгрывали фаворита на словацком льду — в матче открытия чемпионата мира, увенчавшемся дублем 18-летнего суперталанта Каапо Какко, — и не единожды доказывали, что ни малейшего страха перед громкими именами не испытывают.

Разумеется, после победы над «красной машиной» — самой мощной по составу командой первенства планеты — особых опасений у скандинавов Марк Стоун с Джонатаном Маршессо уже не вызывали. А вот физическое состояние вызывало: главному возмутителю спокойствия на отчётном ЧМ необходимо было всего за сутки восстановиться после одного изнурительного сражения и настроиться на второе.

И с этим сборная Финляндии справилась просто великолепно. Да, равным по игровому рисунку финал не получился. Канадцы имели ощутимое преимущество в продолжительных отрезках матча, регулярно запирали суоми в зоне защиты и ровно в два раза превзошли соперника по броскам в створ ворот (44 против 22).

Но европейцам вполне хватало сил, чтобы, во-первых, самозабвенно бросаться под каждую шайбу в обороне — множество попыток «кленовых» просто не доходило до Ланкинена, вновь действовавшего выше всяких похвал и не допустившего ни одной существенной ошибки, — и, во-вторых, разгонять кинжальные контратаки. Поэтому, о чём бы ни говорил статистический протокол, работы хватало и у Мэтта Мюррея, а в одном из эпизодов во втором периоде на выручку канадскому голкиперу даже пришёл каркас ворот.

Наконец, каждая следующая неприятность только закаляла финнов — и на любую игровую ситуацию со знаком минус они реагировали своим ударом. Во время первой же попытки сборной Канады разыграть большинство дружина Ялонена заработала штрафной бросок (его защитник Оливер Каски, правда, не реализовал), а когда номинальные фавориты усилиями представителя «Вегас Голден Найтс» Ши Теодора всё же открыли счёт, европейская сборная даже не думала разваливаться.

Напротив, у неё словно открылось второе дыхание, и всё благодаря капитану Марко Анттиле, опять вышедшему на первый план в те минуты, когда его команде был отчаянно необходим настоящий лидер на льду.

Обидчик россиян в полуфинале ЧМ-2019 оказался главным героем финала и на шайбу Теодора ответил собственным голевым дублем, что стало, мягко говоря, не меньшей неожиданностью, нежели итоговая победа Финляндии на первенстве планеты всего с двумя игроками НХЛ в заявке.

Давно разменявший четвёртый десяток форвард никогда не пробовал свои силы в Северной Америке, а в России выступал настолько неудачно, что докатился аж до фарм-клуба новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ, зато в плей-офф словацкого турнира был совершенно неудержим. Не набрав ни одного очка на групповой стадии чемпионата мира, он четырежды отличился в трёх поединках на вылет, причём в полуфинале и финале записал себе в актив победные голы.

Проигрывая со счётом 1:2, канадцы бросили все силы в атаку, но вместо того, чтобы всеми правдами и неправдами протолкнуть шайбу мимо Ланкинена (он завершил встречу с 43 спасениями в активе, но не попал в символическую сборную ЧМ, проиграв выдавшему прекрасный турнир россиянину Андрею Василевскому), пропустили ещё одну контратаку. После чего за пять минут до финальной сирены оглушительная сенсация первенства планеты стала неизбежной. Добил «кленовых» 30-летний нападающий Харри Песонен, в своё время не сумевший пробиться в основу «Нью-Джерси Дэвилз», а ныне выступающий в чемпионате Швейцарии.

Триумф в Братиславе стал всего лишь третьим в истории финской команды на ЧМ и первым с 2011 года, когда суоми, что невероятно символично, выиграли турнир в Словакии под руководством непревзойдённого Ялонена, второй раз в тренерской карьере сумевшего слепить чемпионскую команду из подручного материала. Но сколь неожиданным ни казался бы такой результат, несправедливым его назвать нельзя, ведь по пути к золоту финны обыграли всех до единого оппонентов топ-уровня со всеми их звёздами, так ничего и не противопоставившими образцовому порядку скандинавов.