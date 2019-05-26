Воробьёв высказался о низкой результативности Овечкина на ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв высказал мнение о невысокой результативности звёздного форварда команды Александра Овечкина на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Воробьёв высказался о низкой результативности Овечкина на ЧМ
  • Reuters

«У нас одна команда. Нельзя, чтобы каждый забивал по 18 голов. Это в принципе невозможно. Понятно, что ребята по-разному привыкли играть в своих клубах, с разным игровым временем», — заявил Воробьёв.

В активе Овечкина, ставшего в нынешнем сезоне лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ, всего 3 (2 + 1) очка в десяти играх на мировом первенстве в Словакии.

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на критику о вызове игроков НХЛ в сборную России на ЧМ.

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