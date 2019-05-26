Овечкин ответил на критику о вызове игроков НХЛ в сборную России на ЧМ
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«Что можно сказать людям, которые никогда не играли в хоккей? Мы играем все вместе за страну, все бьёмся, хотим выиграть. А тех, кто это говорит, просто не надо слушать, обращать внимания», — заявил Овечкин.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года бронза мирового первенства и пятая в истории команды.
Ранее Овечкин поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2019 года в Словакии.