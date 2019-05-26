Овечкин о выступлении сборной на ЧМ: мы просто играли в наш хоккей

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Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Овечкин о выступлении сборной на ЧМ: мы просто играли в наш хоккей
  • Reuters

«Турнир не получился у меня лично и у звена? Я бы так не сказал. Всё-таки играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, мы сыграли хорошо, проиграли лишь в игре за выход в финал. Считаю, что все четыре звена играли правильно, на команду. Где-то не хватило хладнокровности, опять же, паузы», — заявил Овечкин.

Он отметил, что не считает бронзу на мировом первенстве провальным выступлением.

«Все приехали за золотом, все бились, старались, кто-то приехал с травмами, кто-то играл на уколах, кто-то с болью. Это не геройство, мы просто играли в наш хоккей», — добавил звёздный форвард.

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года бронза мирового первенства и пятая в истории команды.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.

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