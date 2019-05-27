«Не стоит привыкать к третьим местам»: Плющев об итогах ЧМ по хоккею, составе сборной и решениях Воробьёва

Сборная России по хоккею не была объединена общей идеей на чемпионате мира. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник национальной команды Владимир Плющев. По его словам, российские хоккеисты не справились с поставленной задачей. Кроме того, Плющев выразил мнение, что без вратаря Андрея Василевского результат сборной был бы куда хуже, а также предположил, что ответственность за поражение в полуфинале отчасти лежит на тренерском штабе.

— Как вы оцените выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира?

— Разумеется, все рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось.

— Можно ли третье место назвать провалом с учётом столь сильного состава?

— Конечно, медаль есть медаль, но мы вполне могли надеяться на выход в финал. Тем более что состав вполне позволял рассчитывать на решение самых амбициозных задач. Не стоит привыкать к третьим местам. А заявления о том, что бронза лучше серебра, вообще полная ерунда.

— В чём причина такого результата?

— Думаю, что команда в целом не смогла справиться с поставленной задачей. Причём я имею в виду как хоккеистов, так и тренерский штаб. Чтобы побеждать на турнирах такого уровня, все должны быть объединены одной идеей. А когда каждый считает, что он лучше и умнее остальных, сложно рассчитывать на что-то большее. Сборная состоит не из имён, а из игроков, которые в состоянии отдавать на льду всё, что у них есть, чтобы добиться результата.

— В чём секрет успеха менее звёздной сборной Финляндии?

— Порядок бьёт класс. И в этом плане финны продемонстрировали, что единство коллектива и наставников, следование идее способны привести к результату. С нами они действовали в одном ключе, с канадцами — в другом. Наверное, тренерское слово здесь также имело место.

— Кого бы назвали лучшим игроком сборной на турнире?

— Вратаря Андрея Василевского.

— Можно ли его считать лучшим голкипером в мире на данный момент?

— Думаю, что после нынешнего чемпионата мира — да. Василевский вытянул столько игр. Без него у нас мог быть совсем иной результат.

— Наравне с Никитой Гусевым лучшим бомбардиром турнира в составе сборной России стал Никита Кучеров. Однако в двух последних матчах он не набрал ни одного очка. Можно сказать, что в решающие моменты ему пока сложно брать всю игру на себя?

— Любой игрок в соответствии со своим рангом и статусом даже в ответственные моменты должен выполнять то, что от него требуется. Кучеров многое сделал для национальной команды для попадания в плей-офф. Но, видимо, партнёры не сумели ему помочь в ключевых матчах.

— Далеко не самый яркий турнир провели Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Стоит ли тренерскому штабу в будущем вызывать их сборную?

— Комплектование команды относится к компетенции наставников. Говорить, кому и кого приглашать, не совсем корректно, потому что только тренер знает, что нужно сделать, чтобы выиграть чемпионат мира.

— Не показалось ли вам, что на протяжении всего турнира эти хоккеисты выглядели уставшими? С чем это может быть связано?

— Если люди приняли приглашение в сборную, то они считают, что в состоянии решать те задачи, которые перед ними стояли. Думаю, большинству кандидатов, в том числе, например, Артемию Панарину, предложения делали заранее. Кто-то оказался без контракта, кто-то не приехал по личным причинам, кто-то был задействован в плей-офф Кубка Стэнли. Но если они согласились выступать на первенстве планеты, то должны за это отвечать.

— На чемпионате мира в Словакии сборная России демонстрировала динамичный и скоростной хоккей. Не могло ли это стать причиной усталости в ходе решающих матчей?

— В конечном счёте остаётся лишь наш результат и показатели других команд. Мы выиграли бронзовые медали по буллитам, и не более того. Наши соперники оказались сильнее, поэтому необходимо делать соответствующие выводы, чтобы такое не повторилось в следующий раз.

— Как выглядели подопечные Ильи Воробьёва с точки зрения физической формы?

— Не могу сказать, что они сильно уступали соперникам. Думаю, основная проблема заключалась в психологии. А это уже отдельный вопрос — почему они не сумели перестроиться в нужный момент.

— На ваш взгляд, Илья Воробьёв должен остаться у руля сборной России?

— Это не мне решать.

— После полуфинального матча многие раскритиковали наставника за то, что по ходу встречи он не внёс ни одного изменения в схему игры. Справедлива ли данная точка зрения?

— Если ты проигрываешь команде, которая обладает менее именитым составом, наверное, доля правды в этом есть. Значит, в какой-то степени тренерский штаб не справился.

— За весь турнир он так и не смог наладить игру звена Евгения Кузнецова и четвёртой тройки. Может, стоило пойти на более радикальные меры и перестроить сочетания?

— Он пытался это делать. Всё было заложено заранее, ещё до начала чемпионата мира.

— В будущем сборной России всё так же стоит полагаться на звёзд из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или лучше сделать ставку на сыгранность, продемонстрированную финнами?

— Это дело вкуса тренера, который в настоящий момент работает с национальной командой. Ему на смену может прийти новый наставник со своим видением хоккея.