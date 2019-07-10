Короткая смена: Кудашов назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею вместо Воробьёва

Илья Воробьёв отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по хоккею. Его сменил Алексей Кудашов, входивший в штаб национальной команды. Воробьёв возглавлял главный коллектив страны на двух последних чемпионатах мира. На турнирах россияне занимали пятое и третье места соответственно. Также Кудашов возглавил питерский СКА.

«Работать главным тренером сборной — огромная честь»

В тренерском штабе сборной России по хоккею произошли изменения. Илья Воробьёв покинул пост наставника национальной команды. Вместо него на должность главного тренера перешёл бывший помощник Алексей Кудашов. Федерация хоккея России в своём заявлении поблагодарила Воробьёва за проделанную работу и пожелала ему успехов в будущем. Сам специалист отреагировал на произошедшее достаточно спокойно.

«Работать главным тренером сборной — это огромная честь, интересный и полезный опыт. Спасибо ФХР за такую возможность. Благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной», — цитирует специалиста ТАСС.

Первые сигналы о перестановках в сборной появились накануне. Анонимный источник сообщил об этом ТАСС. При этом утверждалось, что Воробьёв останется в тренерском штабе, но перейдёт на другую должность.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьёв останется в тренерском штабе команды», — сообщал источник.

Перестановки произошли после не самого выдающегося выступления сборной России на чемпионате мира в Словакии. Команда, которой повезло собрать под знамёна многих сильных игроков из НХЛ, потерпела в полуфинале поражение от Финляндии со счётом 0:1 и осталась без золота в пятый раз подряд. Утешением для сборной стала победа над Чехией в матче за бронзу, добытая лишь после серии буллитов.

Воробьёв входит в тренерский штаб сборной России с 2016 года. Он был ассистентом Олега Знарка до тех пор, пока национальная команда не выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане. После ухода Знарка Воробьёв стал исполняющим обязанности главного тренера и выступил с ней на чемпионате мира в Дании. Тогда российские хоккеисты впервые за пять лет не дошли до полуфинала. Несмотря на такой результат, Воробьёв вскоре был утверждён на должность главного тренера сборной.

Параллельно он перешёл на работу в СКА, который можно назвать базовым клубом сборной в Континентальной хоккейной лиге. К тому времени единственным клубом, в котором работал специалист, был магнитогорский «Металлург». С ним Воробьёв дважды становился обладателем Кубка Гагарина — самостоятельно и в качестве ассистента Майка Кинэна.

Повторить этот успех в петербургском клубе с первой попытки Воробьёв не смог. В полуфинале плей-офф СКА уступил ЦСКА со счётом 3:4. При этом в регулярном чемпионате подопечные Воробьёва ни разу не взяли верх над московскими армейцами.

Работа Воробьёва закончилась и в СКА. Буквально через час после назначения Кудашова на пост главного тренера сборной России стало известно, что он займёт аналогичную должность и в коллективе из Санкт-Петербурга.

«Это высочайшая ответственность. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие. Впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие — в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат. Сейчас наша главная цель — грамотно подготовить команду к будущему сезону», — приводит слова нового тренера официальный сайт клуба.

Бессменный помощник Воробьёва

Всё то время, что Воробьёв возглавлял сборную России и СКА, в круг его помощников входил Алексей Кудашов. Он начал заниматься хоккеем в родной Электростали.

Первой профессиональной командой юного нападающего стали московские «Крылья Советов». После распада СССР 22-летний игрок попробовал закрепиться в «Торонто Мэйпл Лифс», однако провёл всего лишь 25 игр в НХЛ. Поиграв недолго в менее престижных американских лигах, Кудашов присоединился к «Дюссельдорфу» и выиграл с ним чемпионат Германии. После одного сезона в финском ТПС он вернулся на родину.

С тех пор в России Кудашов играл за «Ак Барс», ЦСКА, «Химик», «Локомотив» и ХК МВД, а лучшие годы провёл в московском «Динамо». С ним хоккеист выиграл чемпионат страны в 2000 году и Кубок Гагарина в 2012-м, будучи при этом капитаном. После этого Кудашов в возрасте 40 лет закончил спортивную карьеру, сразу начав тренерскую. Он вошёл в тренерский штаб мытищинского «Атланта», а после провального начала сезона стал наставником команды вместо Сергея Светлова.

Кудашов провёл в «Атланте» два сезона, пока команда не была расформирована из-за отсутствия спонсоров. Бывший хоккеист не смог вывести мытищинцев в плей-офф, но оба раза клуб финишировал на девятом месте Западной конференции в регулярном чемпионате. Следующем командой Кудашова стал ярославский «Локомотив», у которого проблем с участием в Кубке Гагарина не было. Однако железнодорожники дважды вылетали до финала — в первом раунде и в полуфинале. Оба раза препятствием для подопечных Кудашова становился СКА.

Осенью 2017 года молодого специалиста сменил Дмитрий Квартальнов, а следующей весной Кудашов вошёл в тренерский штаб основной сборной России, став ассистентом Ильи Воробьёва. Позднее Кудашов присоединился к нему и в СКА в качестве помощника главного тренера.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявлял после первенства планеты, что Воробьёв останется во главе сборной, так как у него на руках есть действующий контракт. Также у него продолжало действовать соглашение со СКА, рассчитанное до лета 2020 года.