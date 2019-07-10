Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею

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Илья Воробьёв поблагодарил Федерацию хоккея России (ФХР) за возможность работать на посту главного тренера национальной команды.
Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею
  • РИА Новости

«Работать главным тренером сборной — это огромная честь, интересный и полезный опыт. Спасибо ФХР за такую возможность, благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной», — цитирует специалиста ТАСС.

Он подчеркнул, что находиться в таком коллективе — большая удача для любого тренера, а также поблагодарил болельщиков сборной.

«Мы постоянно ощущали их поддержку», — сказал Воробьёв.

Воробьёв занимал должность с 2018 года. Под его руководством россияне завоевали бронзу чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.

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