Третьяк прокомментировал назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера национальной сборной страны.

«Кудашов с характером. Во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делает оценку в раздевалке после каждого матча, настраивает на игру», — цитирует ТАСС главу ФХР.

По словам Третьяка, Кудашов, который ранее выступал за сборную России и играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пользуется уважением и силён в тактике.

«Будем надеяться, давайте дадим ему шанс. У нас до Олимпиады времени много, будем искать всё новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду. Всё делается для победы», — добавил Третьяк.

Ранее Кудашов был официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.