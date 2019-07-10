Третьяк прокомментировал назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера национальной сборной страны.
Третьяк прокомментировал назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Кудашов с характером. Во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делает оценку в раздевалке после каждого матча, настраивает на игру», — цитирует ТАСС главу ФХР.

По словам Третьяка, Кудашов, который ранее выступал за сборную России и играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пользуется уважением и силён в тактике.

«Будем надеяться, давайте дадим ему шанс. У нас до Олимпиады времени много, будем искать всё новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду. Всё делается для победы», — добавил Третьяк.

Ранее Кудашов был официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.

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