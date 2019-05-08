Угрюмый Овечкин, собранный Василевский и строгий Кудашов: чем запомнилась открытая тренировка сборной России по хоккею

В преддверии отъезда в Словакию на чемпионат мира по хоккею сборная России провела открытую тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В занятии приняли участие все 26 полевых игроков, а место в воротах заняли Андрей Василевский и Александр Георгиев. О настроениях в стане национальной команды за 48 часов до старта турнира — в материале RT.

Через два дня сборная России по хоккею начнёт выступление на чемпионате мира в Словакии. Уже 10 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с командой Норвегии в своём первом матче на турнире, который обещает стать одним из самых звёздных за последнее время. Для этого достаточно взглянуть на состав «красной машины», который можно сравнить разве что с заявкой на домашние Олимпийские игры в Сочи. Кроме того, сильные сборные у американцев и канадцев. Мощное усиление из-за океана также получили шведы.

За несколько часов до отъезда в Братиславу сборная России провела открытую тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В занятии приняли участие все звёзды коллектива, включая прошлогоднего победителя Кубка Стэнли Александра Овечкина, трёхкратного чемпиона НХЛ Евгения Малкина и рекордсмена по количеству очков за регулярный сезон среди отечественных хоккеистов Никиту Кучерова.

Места в воротах заняли Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Александр Георгиев из «Нью-Йорк Рейнджерс». Голкипер ЦСКА Илья Сорокин на льду не появился — переодевшись в спортивную форму, он сначала проследовал на площадку, но после был вынужден вернуться обратно.

Открытая часть тренировки сборной продлилась 45 минут. За это время лидеры российской команды успели протестировать своих голкиперов и заняться налаживанием командных взаимодействий. Все 26 полевых игроков были разделены на четыре сочетания, которые можно было легко проследить по цвету формы спортсменов. Так, первое звено появилось на льду в красном, второе и третье — в синем и белом соответственно, а четвёртое — в зелёном. Именно в свитере этого цвета оказался капитан Илья Ковальчук. Вместе с ним тройку форвардов составили Сергей Андронов и Сергей Плотников, последний хорошо знаком ему по совместным выступлениям за петербургский СКА.

С каждой минутой тренировки Василевский доказывал, почему именно он — непререкаемый первый номер команды. Претендент на приз лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ практически не ошибался, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Вратарь прекрасно действовал как при дальних бросках, так и в ближнем бою. Переиграть его неоднократно пытались и партнёр по «Тампе» Кучеров, и Малкин с Овечкиным, но тот действовал выше всяких похвал.

Первое звено предстало в немного изменённом сочетании в сравнении с матчами заключительного этапа Еврохоккейтура. На Чешских играх вместе с Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым выступал Евгений Малкин, но ещё по ходу неудачно складывавшейся встречи с Финляндией его сменил Артём Анисимов. Судя по всему, Илья Воробьёв решил не отклоняться от заданного курса и поставил в пару к двум тёзкам нападающего «Чикаго Блэкхокс».

Как было видно по тренировке, с уходом форварда «Питтсбурга» тройка ничуть не потеряла в изобретательности. Даже во время занятия хоккеисты действовали весьма неординарно, радуя собравшихся у трибун журналистов искусными передачами и филигранной техникой.

Несмотря на показательный статус тренировки, хоккеисты не позволяли себе демонстрировать хоть малейшую расслабленность. Все были предельно сконцентрированы на процессе и практически не позволяли себе улыбаться. Редкими исключениями стали Кирилл Капризов и Дмитрий Орлов, которые спокойно обменивались шутками с партнёрами. В отличие от своих подопечных, весьма позитивный настрой сохранял главный тренер Илья Воробьёв. При этом самим ходом занятия руководил не он, а скорее Алексей Кудашов. Именно ассистент чаще других обращался к игрокам, указывая на разного рода ошибки.

Александр Овечкин на тренировке

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Особенно сосредоточенным выглядел Александр Овечкин. В последний раз форвард «Вашингтона» защищал цвета национальной команды три года назад, поэтому он со всей серьёзностью подошёл к очередному приезду в сборную. Как и в матче с Чехией, во втором звене выступили его партнёр по столичному коллективу Евгений Кузнецов и Кирилл Капризов. Изначально вместе с дуэтом из «Кэпиталз» действовал Евгений Дадонов, но впоследствии он был переведён в третью тройку — к Малкину и Михаилу Григоренко.

Самым интересным моментом тренировки традиционно стала двусторонка. При этом первое звено действовало преимущественно против четвёртого, а второе — против третьего. За процессом неустанно следил Воробьёв, а Кудашов раздавал указания. В основном они касались плотности при игре в обороне — представители атакующей линии зачастую не горели желанием встречать соперников в чужой зоне.

Ассистент тренера немного покритиковал защитников первого звена сборной — Дмитрия Орлова и Никиту Зайцева. В процессе упражнения Кудашов обратился к игрокам обороны, призвав их быть собраннее.

Кроме того, по ходу двусторонки Воробьёв и Кудашов дважды подзывали к себе Овечкина и объясняли ему особенности командных взаимодействий. Сам спортсмен был явно не до конца доволен собой и в результате целую смену провёл в гордом одиночестве. Вместо того чтобы направиться на общую скамейку запасных, Александр покатил на соседнюю.

Обращался Кудашов и к другим форвардам. Не остались без его внимания и Кучеров с товарищами. Специалист был недоволен медленным движением шайбы в зоне соперника и просил их не затягивать развитие атаки.

«Доставляйте шайбу к воротам. Одна-две передачи — и бросок», — командовал специалист.

По окончании очередного круга двусторонней тренировки Воробьёв подозвал подопечных к себе и провёл небольшой инструктаж. При помощи планшета он объяснил им тактические нюансы, после чего хоккеисты вернулись на лёд. После ещё нескольких атак и прекрасных спасений в исполнении Василевского и Георгиева открытая часть занятия была завершена.