Последняя проверка перед ЧМ: сборная России по хоккею играет с Чехией в заключительном матче Евротура
- © Naina Helen Jama/TT News Agency/via REUTERS
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05 мая 2019
Пока никуда не торопятся хоккеисты сборной России и позволяют чехам атаковать при поддержке домашних трибун. (7')
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Мощный бросок последовал по воротам Василевского. Шайба прошла слишком высоко, и наш вратарь даже немного подпрыгнул. (6')
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Овечкин получил шайбу в левом круге вбрасывания, но не сумел нанести бросок. Достаточно быстро Александра окружили защитники. (5')
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Малкин прорывался к воротам по правому бортику, но Коварж корпусом классно оттеснил Евгения от шайбы. (4')
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Сергачёв попробовал приложиться к воротам от красной линии. Шайба опасно пролетела выше перекладины! (4')
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Отечественной дружине наконец удалось отодвинуть игру от собственных ворот. Только бросков пока не хватает. (3')
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А сейчас на пятаке сборной России вовсе началась небольшая паника, но Василевскому удалось прижать шайбу ко льду. (1')
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Достаточно активно стартовали чехи и сразу же нанесли пару бросков по воротам Василевского. Размяли голкипера. (1')
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Матч начался! (1')
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Состав сборной России:
Василевский (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
📢 Состав сборной на заключительный матч на Чешских хоккейных играх (против хозяев льда).— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 19:00 по мск, смотреть можно на «Матч ТВ» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссияpic.twitter.com/b8xhxhpxZP
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