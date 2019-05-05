Последняя проверка перед ЧМ: сборная России по хоккею играет с Чехией в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею встречается с Чехией в заключительном матче Евротура. Подопечные Ильи Воробьёва попытаются прервать неудачную серию из двух поражений подряд в рамках турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Брно.

© Naina Helen Jama/TT News Agency/via REUTERS