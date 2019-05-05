Последняя проверка перед ЧМ: сборная России по хоккею играет с Чехией в заключительном матче Евротура

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Борислав Головин
Сборная России по хоккею встречается с Чехией в заключительном матче Евротура. Подопечные Ильи Воробьёва попытаются прервать неудачную серию из двух поражений подряд в рамках турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Брно.
Последняя проверка перед ЧМ: сборная России по хоккею играет с Чехией в заключительном матче Евротура
  • © Naina Helen Jama/TT News Agency/via REUTERS
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  • 05 мая 2019

    Пока никуда не торопятся хоккеисты сборной России и позволяют чехам атаковать при поддержке домашних трибун. (7')

  • Мощный бросок последовал по воротам Василевского. Шайба прошла слишком высоко, и наш вратарь даже немного подпрыгнул. (6')

  • Овечкин получил шайбу в левом круге вбрасывания, но не сумел нанести бросок. Достаточно быстро Александра окружили защитники. (5')

  • Малкин прорывался к воротам по правому бортику, но Коварж корпусом классно оттеснил Евгения от шайбы. (4')

  • Сергачёв попробовал приложиться к воротам от красной линии. Шайба опасно пролетела выше перекладины! (4')

  • Отечественной дружине наконец удалось отодвинуть игру от собственных ворот. Только бросков пока не хватает. (3')

  • А сейчас на пятаке сборной России вовсе началась небольшая паника, но Василевскому удалось прижать шайбу ко льду. (1')

  • Достаточно активно стартовали чехи и сразу же нанесли пару бросков по воротам Василевского. Размяли голкипера. (1')

  • Матч начался! (1')

  • Состав сборной России: 

    Василевский (Сорокин); 
    Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров; 
    Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов; 
    Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов; 
    Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов. 

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