Михайлов оценил перевод Капризова в сборной России по хоккею в тройку к Овечкину и Кузнецову

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал, как отнёсся к переводу Кирилла Капризова в тройку к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову в последнем для сборной России матче Евротура с Чехией.

«Не стоит делать выводы по одной игре. Сейчас тренерский штаб пытается найти всем хоккеистам идеальное место на льду. Капризова поставили к Овечкину и Кузнецову, и это им всем пошло на пользу. Будут ли они так играть в дальнейшем — вопрос к Илье Воробьёву», — заявил Михайлов в интервью RT.

Также двукратный олимпийский чемпион отметил, что его не удивило отсутствие у тренеров сборной доверия к Богдану Киселевичу.

«Как раз здесь ничего удивительного я не увидел, поскольку Богдан не играет с февраля, а просто сидит на лавке. У него совсем нет игровой практики. Можно сколько угодно тренироваться, но если ты не выходишь на лёд, дело — труба. Здесь всё закономерно. Хоккей не обманешь», — добавил эксперт.

Ранее Михайлов в преддверии старта чемпионата мира рассказал, как наличие большого количества звёзд может повлиять на сборную России.