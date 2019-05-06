Михайлов оценил перевод Капризова в сборной России по хоккею в тройку к Овечкину и Кузнецову
- РИА Новости
«Не стоит делать выводы по одной игре. Сейчас тренерский штаб пытается найти всем хоккеистам идеальное место на льду. Капризова поставили к Овечкину и Кузнецову, и это им всем пошло на пользу. Будут ли они так играть в дальнейшем — вопрос к Илье Воробьёву», — заявил Михайлов в интервью RT.
Также двукратный олимпийский чемпион отметил, что его не удивило отсутствие у тренеров сборной доверия к Богдану Киселевичу.
«Как раз здесь ничего удивительного я не увидел, поскольку Богдан не играет с февраля, а просто сидит на лавке. У него совсем нет игровой практики. Можно сколько угодно тренироваться, но если ты не выходишь на лёд, дело — труба. Здесь всё закономерно. Хоккей не обманешь», — добавил эксперт.
Ранее Михайлов в преддверии старта чемпионата мира рассказал, как наличие большого количества звёзд может повлиять на сборную России.