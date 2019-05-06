Михайлов о сборной России по хоккею: звёзды — это ещё не команда

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в преддверии старта первенства планеты рассказал, как наличие большого количества звёзд может повлиять на сборную России.
Михайлов о сборной России по хоккею: звёзды — это ещё не команда
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«В нашей команде вообще собрано очень много лидеров, и я не просто так говорю, что каждый игрок сборной должен разобраться в себе. У нас что ни фамилия — то лидер, звезда. У нас не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать классных хоккеистов в российской команде. Но ключевые роли они играют в своих клубах, а в сборной должны взаимодействовать. Там на них все играют, а здесь ситуация будет иная. Вот в чём проблема. Своё мастерство они должны положить на алтарь командной победы», — заявил Михайлов в интервью RT. 

Эксперт также отметил, что наличие большого количества звёзд не является гарантией успеха.

«Сейчас не следует копаться в деталях. Люди изъявили желание сыграть за сборную. Другое дело, как они будут за неё играть. Меня этот вопрос волнует. Поймите, звёзды — это ещё не команда. Да, звёзд мы собрали, но из них тренерскому штабу предстоит создать коллектив. У каждого должно быть правильное понимание своей роли в команде, и от этого будет очень многое зависеть», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Михайлов раскритиковал игру сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура.

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