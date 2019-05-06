Михайлов раскритиковал игру сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов остался недоволен игрой сборной России на чешском этапе Евротура.
Михайлов раскритиковал игру сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура
  • Reuters

«Команда выступила невыразительно. Сборная России обязана играть сильнее. Что-то похожее на нормальную игру подопечные Ильи Воробьёва показали только в последнем матче с Чехией. Не стоит слишком серьёзно относиться к поражениям от Финляндии и Швеции, но следует сделать из них правильные выводы. На мой взгляд, после этих игр каждому хоккеисту сборной есть о чём задуматься, поскольку все они действовали не в полную силу. А причины этого пусть определяет тренерский штаб», — заявил Михайлов в интервью RT.

Также эксперт высказался о возможной недооценке турнира российскими хоккеистами.

«А зачем тогда выходить на лёд? Понятно, что это не чемпионат мира, но игра у команды должна быть уже сейчас. Где результативность? Где строгость в обороне? Нацеленность на ворота? Жажда единоборств? Не может быть таких мыслей — мол, это всего лишь Евротур. Это неправильный подход. Если профессиональный хоккеист выходит на лёд, он должен выполнять свои профессиональные обязанности. Нельзя просто так надевать форму сборной», — добавил Михайлов. 

Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.

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