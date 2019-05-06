Михайлов раскритиковал игру сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов остался недоволен игрой сборной России на чешском этапе Евротура.

«Команда выступила невыразительно. Сборная России обязана играть сильнее. Что-то похожее на нормальную игру подопечные Ильи Воробьёва показали только в последнем матче с Чехией. Не стоит слишком серьёзно относиться к поражениям от Финляндии и Швеции, но следует сделать из них правильные выводы. На мой взгляд, после этих игр каждому хоккеисту сборной есть о чём задуматься, поскольку все они действовали не в полную силу. А причины этого пусть определяет тренерский штаб», — заявил Михайлов в интервью RT.

Также эксперт высказался о возможной недооценке турнира российскими хоккеистами.

«А зачем тогда выходить на лёд? Понятно, что это не чемпионат мира, но игра у команды должна быть уже сейчас. Где результативность? Где строгость в обороне? Нацеленность на ворота? Жажда единоборств? Не может быть таких мыслей — мол, это всего лишь Евротур. Это неправильный подход. Если профессиональный хоккеист выходит на лёд, он должен выполнять свои профессиональные обязанности. Нельзя просто так надевать форму сборной», — добавил Михайлов.

Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.