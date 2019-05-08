Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР), в состав включены 28 игроков.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев и Илья Сорокин.

Защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артём Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров и Михаил Сергачёв.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов и Никита Гусев.

При этом окончательная заявка из 25 человек будет сформирована уже в Братиславе.

Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками подопечных Ильи Воробьёва по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по хоккею прошли курс подготовки пилотов боевых истребителей.