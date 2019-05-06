«Каждому хоккеисту есть о чём задуматься»: Михайлов о выступлении России в Евротуре и подготовке к чемпионату мира

После неудачного выступления на заключительном этапе Евротура в Чехии каждому хоккеисту сборной России следует внимательно проанализировать собственную игру. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Он также отметил, что отечественный коллектив в преддверии первенства планеты провёл невыразительный турнир. По мнению Михайлова, наличие большого количества звёзд ещё не гарантирует успеха. Кроме того, экс-хоккеист оценил перевод Кирилла Капризова в тройку к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову.

«Игра должна быть уже сейчас. Нельзя просто так надевать форму сборной»

— Какое впечатление у вас оставило выступление сборной России на Чешских играх?

— Если говорить о конкретном этапе, команда выступила невыразительно. Сборная России обязана действовать сильнее. Что-то похожее на нормальную игру подопечные Ильи Воробьёва показали только в последнем матче с Чехией.

— Стоит ли всерьёз относиться к поражениям от Швеции и Финляндии?

— Не стоит, но следует сделать из них правильные выводы. На мой взгляд, после этих игр каждому хоккеисту сборной есть, о чём задуматься, поскольку все они действовали не в полную силу. А причины этого пусть определяет тренерский штаб.

— С другой стороны, многие могут сказать: «Это Евротур. Зачем выкладываться на максимуме во второстепенном турнире?»

— А зачем тогда выходить на лёд? Понятно, что это не чемпионат мира, но игра у команды должна быть уже сейчас. Где результативность? Где строгость в обороне? Нацеленность на ворота? Жажда единоборств? Не может быть мыслей, мол, это всего лишь Евротур. Это неправильный подход. Если профессиональный хоккеист выходит на лёд, он должен выполнять свои профессиональные обязанности. Нельзя просто так надевать форму сборной.

— Не станет ли проблемой для национальной команды дефицит хороших защитников?

— Повторюсь, претензии на сегодняшний день есть к представителям всех линий, ко всем игрокам. А что касается дефицита сильных защитников, то если вспомнить историю отечественного хоккея, у нас атака всегда превалировала над обороной. Но на площадке находятся пять человек, и если они правильно взаимодействуют, ляпсусов, как в обороне, так и в атаке, не возникает.

— Можно ли надеяться, что российские хоккеисты до чемпионата мира ещё сыграются и перестанут ошибаться?

— Чтобы исправить собственные помарки, каждому хоккеисту нужно сесть и подумать, почему он их допускал, почему действовал невыразительно. Уверен, если они сделают правильные выводы, то сыграют в Словакии здорово. Но если российские игроки решат, что выступили на этапе Евротура удовлетворительно, до добра это не доведёт.

— Чем можно объяснить большое количество удалений в первых матчах?

— Всё, о чём я говорил ранее, как раз называется игровой дисциплиной. Второй момент — в НХЛ судейство немного отличается от европейского, и нашим зарубежным исполнителям предстоит приноровиться к разнице в оценке тех или иных эпизодов арбитрами. Это нужно просто перетерпеть и переосмыслить.

— Не кажется ли вам, что Андрей Василевский многовато пропустил?

— Мы начинаем разбирать каждую позицию в отдельности, но в обороне играют все, начиная от нападающих, и претензии есть ко всем.

— Опытный Богдан Киселевич был вызван в сборную на матчи Евротура, но принял участие лишь в одной игре, а остальные смотрел с трибуны. Не показалось ли вам это странным?

— Как раз здесь ничего удивительного я не увидел, поскольку Богдан не играет с февраля, а просто сидит на лавке. У него совсем нет игровой практики. Можно сколько угодно тренироваться, но если ты не выходишь на лёд, «дело — труба». Здесь всё закономерно. Хоккей не обманешь.

«У нас, что ни фамилия, то звезда, но звёзды — это ещё не команда»

— Вас удивило решение тренерского штаба поставить Кирилла Капризова в тройку к Овечкину и Кузнецову?

— Не стоит делать выводы по одной игре. Сейчас тренерский штаб пытается найти всем хоккеистам идеальное место на льду. Капризова поставили к Овечкину и Кузнецову, и это им всем пошло на пользу. Будут ли они так играть в дальнейшем — вопрос к Воробьёву.

— Не кажется ли вам, что именно звено Овечкина может выйти на лидирующие роли в сборной?

— В нашей команде вообще собрано очень много лидеров, и я не просто так говорю, что каждый игрок нашей сборной должен разобраться в себе. У нас что ни фамилия — то лидер, звезда. У нас не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать классных хоккеистов в российской команде.

Но ключевые роли они играют в своих клубах, а в сборной должны взаимодействовать. Там на них играют все, а здесь ситуация будет иная. Вот в чём проблема. Своё мастерство они должны положить на алтарь командной победы.

— То есть перебор звёзд может стать проблемой?

— Я не говорю об этом. Сейчас не следует копаться в деталях. Люди изъявили желание сыграть за сборную. Другое дело, как они будут за неё играть. Меня этот вопрос волнует.

— Не кажется ли вам, что по составу сборная России является одним из главных фаворитом чемпионата мира?

— Поймите, звёзды — это ещё не команда. Да, звёзд мы собрали, но из них тренерскому штабу предстоит создать коллектив. У каждого должно быть правильное понимание своей роли в команде, и от этого будет очень многое зависеть.