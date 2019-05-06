«Теперь настраиваемся на чемпионат мира»: что говорили игроки и тренер сборной России по хоккею после победы в Евротуре

Сборная России по хоккею победила национальную команду Чехии в заключительном матче Евротура. Встреча в Брно завершилась со счетом 4:1, а её главными героями стали форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, набравшие в сумме семь очков. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва заняли третье место на Чешских хоккейных играх, однако стали первыми по итогам турнира в сезоне-2018/19. Как отметили сами игроки, им удалось выполнить тренерскую установку. По словам хоккеистов, теперь они будут готовиться к чемпионату мира, который стартует в Словакии 10 мая.

Успешная ротация

Сборная России по хоккею завершила подготовку к чемпионату мира в Словакии и стала победителем Евротура. В Брно команда Ильи Воробьёва одержала уверенную победу над хозяевами этапа — сборной Чехии.

Лидерству по результатам всего сезона не помешал даже неудачный старт на Чешских хоккейных играх — заключительный этап сложился для сборной не лучшим образом: россияне смогли добиться лишь одной победы, проиграв в предыдущих встречах шведам и финнам.

Впрочем, последняя игра, проведённая национальным коллективом за пять дней до официального старта мирового первенства, вселила оптимизм в экспертов и хоккейных болельщиков.

К матчу с хозяевами льда подопечные Ильи Воробьёва подошли с рядом сложностей: несогласованность действий в звеньях, неудачная статистика реализации большинства и частые удаления, которыми успешно пользовались соперники. Однако все проблемы удалось решить — итоговая игра завершилась уверенной победой российского коллектива со счётом 4:1.

Тренерский штаб вновь пошёл на эксперименты с составом и убрал из второго звена Евгения Дадонова, отправив на помощь Александру Овечкину и Евгению Кузнецову Кирилла Капризова. Такой ход оказался успешным: именно благодаря взаимодействию двух представителей «Вашингтона» и звезды столичного ЦСКА сборная завершила турнир на мажорной ноте.

В середине первого периода Капризов, выведенный на ударную позицию точным броском Овечкина, открыл счёт, а затем чехи восстановили равновесие — отличился Михал Ржепик. Но с началом второго периода звено Кузнецова, Овечкина и Капризова продолжило демонстрировать голевое взаимопонимание. Шайба побывала в воротах чешского голкипера Якуба Коваржа дважды: сперва Кузнецов уверенно реализовал выход один на один, а позже успешно ассистировал ещё одному представителю «Вашингтона» — Дмитрию Орлову. Четвёртая, заключительная шайба сборной России также на счету Евгения Кузнецова — её форвард отправил в пустые ворота соперника в концовке встречи.

«Настроение улучшилось»

Положительная статистика всего звена, а также две шайбы и две передачи, записанные на личный счёт, помогли Кузнецову стать не только лучшим игроком матча в составе сборной России, но и главным бомбардиром всех Чешских игр.

Однако сам форвард скептически воспринял эту статистику. По словам Кузнецова, он и его партнёры, прибывшие в сборную из-за океана, ещё не подошли к оптимальным показателям физических кондиций.

«Какая разница, лучший или нет? Был бы лучшим бомбардиром, ещё бы играл в плей-офф НХЛ. Адаптация пока продолжается. Конечно, уже спим побольше, но всё ещё тяжело. И это несмотря на то, что в сборную приезжаешь на эмоциональном подъёме, а когда спишь по 5—6 часов, даже не замечаешь этого», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

Кузнецов также отметил, что победа над чехами во многом была добыта благодаря чёткому выполнению тренерских указаний.

«Сегодня больше половины игры мы делали то, что говорили тренеры, и это самое главное. Выполнили задачу. Не всё на этом Евротуре у нас получалось. Ожидали многого, но не смогли. Поэтому эта победа очень важна для нас. Кстати, чехи стали больше играть в хоккей, раньше чаще задирались», — рассказал журналистам форвард.

Победу над сборной Чехии прокомментировал автор одной из шайб — Дмитрий Орлов. Защитник признался, что смог забить гол лишь благодаря мастерскому пасу в исполнении Кузнецова, отметив, что комбинация, которая привела к взятию ворот, не отрабатывалась на тренировках.

«Кузнецов мастер подкидок и пасов! Мне оставалось только попасть. Здорово, что вся команда провела хороший матч и мы находим свою игру перед чемпионатом мира. Побеждать всегда приятнее, настроение улучшилось, команда сейчас улыбается. Теперь немного расслабимся. Надо чуть-чуть отдохнуть, восстановиться и настраиваться на серьёзный турнир», — приводит слова Орлова Sport24.

Об итогах Евротура журналистам рассказал и наставник российской команды Илья Воробьёв. Тренер попросил репортёров не оценивать игру его команды по персоналиям, а также отметил, что в действиях его подопечных наметился прогресс.

«Однозначно, настроение в команде улучшилось! На сегодняшнюю игру искали оптимальные варианты — и явно получилось неплохо. Команда отработала задачу — мы не говорим о звеньях, а говорим именно о команде. Хорошо, что начали трудиться над дисциплиной и меньше удаляться. Талант талантом, но труд — это важная вещь», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Кроме того, главный тренер сборной России пояснил, по каким критериям в ближайшие дни будет сформирован окончательный состав команды на чемпионат мира.

«Будем обсуждать каждую кандидатуру, детально проходить по каждому. В итоге придём к одному знаменателю и общему решению. Очень много атакующих игроков, большой потенциал, в прошлом году такого не было. В связи с этим у нас есть идеи, но будет ещё обсуждение со штабом. Перспективы у всех одинаковые, по каждому будем решать, советоваться, оценивать всех», — резюмировал Воробьёв.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва встретятся с представителями Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.