Капризов переведён в звено Овечкина перед матчем Еврохоккейтура с Чехией

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Перед заключительным матчем чешского этапа Еврохоккейтура наставник сборной России Илья Воробьёв внёс изменения в состав звеньев.
Капризов переведён в звено Овечкина перед матчем Еврохоккейтура с Чехией
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Вместо форварда «Флорида Пантерз» Евгения Дадонова третьим в звене нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова стал Кирилл Капризов из ЦСКА.

В свою очередь, Дадонов составил тройку с Никитой Гусевым из «Вегас Голден Найтс» и Артёмом Анисимовым, на клубном уровне представляющим «Чикаго Блэкхоукс».

Звенья сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии выглядели следующим образом:

Василевский, Сорокин;

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Елесин, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России выбрал вратаря на матч Еврохоккейтура с командой Чехии.

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