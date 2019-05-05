Капризов переведён в звено Овечкина перед матчем Еврохоккейтура с Чехией
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Вместо форварда «Флорида Пантерз» Евгения Дадонова третьим в звене нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова стал Кирилл Капризов из ЦСКА.
В свою очередь, Дадонов составил тройку с Никитой Гусевым из «Вегас Голден Найтс» и Артёмом Анисимовым, на клубном уровне представляющим «Чикаго Блэкхоукс».
Звенья сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии выглядели следующим образом:
Василевский, Сорокин;
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Елесин, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России выбрал вратаря на матч Еврохоккейтура с командой Чехии.