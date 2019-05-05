Главный тренер сборной России выбрал вратаря на матч Еврохоккейтура против команды Чехии

Ворота сборной России в третьем матче чешского этапа Еврохоккейтура будет защищать Андрей Василевский.

«В третьем матче Чешских игр в воротах национальной команды сыграет Андрей Василевский», — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В предыдущем матче против сборной Финляндии (1:3) ворота команды Ильи Воробьёва защищал Александр Георгиев, который был признан лучшим игроком матча. Василевский сыграл в стартовом поединке против шведов (4:6) и пропустил пять шайб.

Матч между Россией и Чехией начнётся 5 мая в 19:00 мск. Это будет последний поединок для обоих коллективов перед стартом на чемпионате мира в Словакии, который пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее Пашков заявил, что сборной России не стоит отказываться от игроков КХЛ.