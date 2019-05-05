Пашков считает, что сборной России не стоит отказываться от игроков КХЛ

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Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что не считает нынешний состав сборной России по хоккею звёздным, и выразил мнение, что преобладание в команде игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не является позитивом.
Пашков считает, что сборной России не стоит отказываться от игроков КХЛ
  • Reuters

«В отличие от телекомментаторов, я не склонен называть этот состав звёздным. Преобладание хоккеистов из НХЛ вряд ли сможет усилить игру команды. Должен быть найден разумный компромисс при привлечении хоккеистов из КХЛ и НХЛ. У нас сильный чемпионат, имеется целая группа проверенных на чемпионате мира и Олимпийских играх ребят, потому я считаю, что не стоит так огульно отказываться от целой группы мастеров КХЛ», — цитирует Пашкова Sport24.

Также бывший хоккеист заявил, что создание коллектива из игроков, находящихся в разном психологическом и физическом состоянии, является достаточно сложной задачей.

Ранее сообщалось, о чём говорили игроки и тренеры после матча Евротура Россия — Финляндия.

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