«Могут попасть в сборную заключённых»: член ОНК рассказал о буднях Мамаева и Кокорина в СИЗО

Решение о заключении под стражу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева было принято под давлением. Такого мнения придерживается член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, речь идёт о рядовой драке. Такие инциденты случаются часто, но при этом не вызывают никакого общественного резонанса. Юрист добавил, что футболисты в СИЗО ни в чём не нуждаются и при желании даже могут сыграть за сборную заключённых.

Адвокаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подозреваемых в хулиганстве и нанесении побоев, в понедельник подали жалобу в Главное следственное управление МВД Москвы на необоснованность предъявленных обвинений и нарушение права на защиту.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников в интервью RT подтвердил, что защита продолжит настаивать на том, что решение суда о заключении спортсменов под стражу не является справедливым, так как было принято во многом вследствие давления, которое образовалось из-за широкого общественного резонанса.

«Весь октябрь в топе находится скандал с участием двух футболистов. Несмотря на уже имевшееся «тёмное пятно» на своей репутации — случай с шампанским в Монако после провала на чемпионате Европы 2016 года, Кокорин и Мамаев снова оступились. Но они получили урок и понесли серьёзное наказание. Тем не менее, общественность взбунтовалась и ей показалось этого мало», — считает Мельников.

По его словам, инциденты с участием нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» являются по сути обычной дракой, с той лишь разницей, что её обсуждает вся страна, в то время как схожие происшествия возникают в разных уголках страны каждый день.

«Мнение сторонних наблюдателей — главный фактор в деле двух футболистов. Одни оправдывают спортсменов, другие призывают упечь за решётку на длительный срок. Дебош в центре Москвы сам по себе не является обычной дракой, а представляет собой «ужасный» скандал с фигурирующими в нём звёздными персонами», — поясняет Мельников.

С членом ОНК солидарен и известный российский адвокат Александр Карабанов. По его мнению, причиной необъективного отношения суда к подозреваемым является тот факт, что Кокорин и Мамаев — медийные персоны, и в недавнем прошлым выступали за национальную команду.

«Общественное внимание, разумеется, перегрето. В противном случае не было бы заключения под стражу, которое мы видим. Ведь по сути, это банальное хулиганство, которое происходит несколько десятков раз в день. Как правило, людей по таким статьям не арестовывают», — заявил юрист.

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«Я считаю, что позиция защиты абсолютно правильная, ребята признали свою вину, готовы идти на мировые соглашения», — добавил член ОНК.

Тем не менее, по словам Мельникова, общественное мнение имеет настолько значимый вес, что ни один из данных факторов, а также положительные характеристики и залог не смогли оказать должного влияния на суд. Именно это стало причиной отклонения прошения об изменении меры пресечения.

Юрист также сообщил о психологическом состоянии нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» спустя несколько недель после заключения под стражу.

«Как ответственный секретарь ОНК Москвы я был вынужден совершить несколько дополнительных проверок, учитывая большой резонанс, обращение родственников задержанных и повышенный интерес со стороны общества. Сейчас Кокорин и Мамаев обживаются в СИЗО. Они уже эмоционально успокоились, не нервничают», — заявил специалист.

Что касается условий содержания, то с этой точки зрения у подозреваемых также не должно возникнуть никаких проблем, так как обвиняемые обеспечены всем необходимым.

«Сейчас футболисты находятся в одних из лучших камер СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потёртый мячик по очереди со своими соседями», — добавил Мельников.

Однако подобные условия появились у спортсменов лишь с переводом в общее отделение изолятора. Член ОНК рассказал, что ранее Мамаева поместили в трёхместную камеру с неоднократно отбывавшим наказание в тюрьме сокамерником, в которой не было элементарных удобств.

Юрист выразил уверенность в том, что профессиональная карьера Кокорина и Мамаева не закончена, так как даже в тюремных условиях они будут иметь возможность заниматься спортом.

«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых. Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно соберёт аншлаг», — заключил Мельников.