«Это будет поединок всех времён»: Кремлёв о перспективах Нурмагомедова в боксе и его потенциальном бое с Мейвезером

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером — младшим станет историческим. Об этом в интервью RT заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он рассказал, какие шаги готовы предпринять в организации, чтобы бой состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Функционер также предположил, по какому сценарию может пройти поединок россиянина с американцем, и оценил перспективы возможного перехода чемпиона UFC в бокс.

— Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях рассказал о состоявшейся между вами встрече и решении провести следующий поединок в Москве. Как пересеклись ваши пути?

— Нас связывают давние дружеские отношения. Сначала мы обсуждали новый спортивный зал, который должен открыться в Екатеринбурге. Затем он поинтересовался моим мнением по поводу боя с Флойдом Мейвезером — младшим. Разумеется, я поддержал эту идею. Уверен, если Хабиб проведёт качественную подготовку, то сможет одержать победу. Это будет поистине историческое противостояние двух непобеждённых бойцов. Кроме того, к боксу сейчас приковано огромное внимание, а благодаря Нурмагомедову он станет ещё популярнее.

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— Кому в голову пришла идея провести встречу в многотысячных «Лужниках»?

— Так захотел сам Хабиб. Ему важно, чтобы в такой значимый момент с ним рядом был отец Абдулманап. А мы полностью его в этом поддерживаем, так как считаем, что наши болельщики должны увидеть бой своими глазами. С полной уверенностью могу заявить, что это будет не поединок года, а поединок всех времён. Что касается «Лужников», то это именно то место, где больше 100 тыс. зрителей смогут прочувствовать настоящий дух этого противостояния.

— Нурмагомедов упоминал, что встреча в Москве может побить все рекорды телетрансляций. Согласны ли вы? Не возникнет ли проблем из-за большой разницы между часовыми поясами в США и России?

— Абсолютно уверен, что этого поединка будет ждать весь мир. По моим подсчётам, за его ходом будет следить около 90% населения Земли. Разница во времени не станет помехой для болельщиков, как и в случае с боем между Хабибом и Конором, который проходил в Лас-Вегасе. Болельщики осознают всю его важность и смогут под него подстроиться, даже если придётся проснуться посреди ночи.

— Какую часть организации готова на себя взять Федерация бокса России, если поединок всё же состоится?

— Мы сделаем всё возможное, чтобы бой прошёл в Москве, проведём все необходимые для этого переговоры. Что касается Мейвезера, то с ним также проблем возникнуть не должно, так как он хорошо знаком с нашей страной, часто сюда приезжает. Сейчас он очень хочет, даже, я бы сказал, мечтает встретиться именно с Хабибом. Для окончательного решения у нас ещё есть пара недель, но всё будет зависеть лишь от желания Нурмагомедова. Именно он диктует все условия. В свою очередь, федерация готова провести соревнование на высочайшем уровне.

Кремлёв о перспективах Нурмагомедова в бое с Мейвезером

— Как вы считаете, по каким правилам будет проводиться бой между Нурмагомедовым и Мейвезером?

— По моему мнению, он должен пройти по правилам бокса. В этом Хабиб со мной полностью солидарен.

— Однако всю свою карьеру он выступает в ММА. Как россиянин проявит себя в роли боксёра?

— Думаю, Хабиб способен стать одним из лучших боксёров в своём весе. Для подготовки к этой встрече ему хватит полугода. Он уже представляет из себя готовый материал для данного вида единоборств. Посмотрите, как он успешно выполнял стойки в поединке с Макгрегором. В связи с этим у него не должно возникнуть никаких проблем при переходе в бокс.

— Насколько это реально?

— Вы сами видите, что диалог уже ведётся. Если Хабиб уверенно покажет себя в бое с Мейвезером, то мы сможем и в дальнейшем заниматься организацией его встреч.

— Какие отношения складываются между UFC и Федерацией бокса России?

— Мы с ними не сотрудничаем. По моему мнению, они ведут себя неправильно, пытаясь наказать Хабиба. В связи с этим будем только рады, если он разорвёт контракт с промоушеном и будет представлять отечественный бокс.

— Ходили слухи, что Нурмагомедову в подготовке к бою могут помогать Майк Тайсон и Анатолий Ломаченко. А кто, по вашему мнению, должен находиться в тренерском штабе Хабиба?

— Важным пунктом здесь является то, что его должен возглавить отец Хабиба. По моему мнению, это значительно увеличит шансы Нурмагомедова на победу. Что касается остальных, то у нас есть много заслуженных тренеров, которые могут обеспечить качественную подготовку к бою.

— По вашему мнению, по какому сценарию пройдёт поединок с Мейвезером?

— Я уже говорил Хабибу: с американцем не стоит боксировать. С ним нужно устроить настоящую драку. Предполагаю, что Флойд будет от него бегать по рингу, уклоняясь от ударов, это его стиль. Он теряется, когда его зажимают. В таком случае Нурмагомедов должен резать углы. Кроме того, у Мейвезера давно не было серьёзного соперника, и это также может сыграть россиянину на руку.

— Каков ваш прогноз на данный бой?

— Если Хабиб зажмёт Мейвезера, то он сможет одержать победу после пятого — шестого раунда. Возможно, даже нокаутом. Скорее всего, можно говорить о досрочной победе, но если Мейвезер всё же продержится 12 раундов, то ему будет очень тяжело. Не думаю, что поединок пройдёт по тому же сценарию, что и встреча с Макгрегором.