Мейвезер заявил, что в 2019 году проведёт поединки с Нурмагомедовым и Макгрегором

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер заявил о намерении встретиться в 2019 году в поединке с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.
Мейвезер заявил, что в 2019 году проведёт поединки с Нурмагомедовым и Макгрегором
  • Reuters

«Я встречусь и с Хабибом, и с Конором уже в 2019 году. Многие не верили, что мой бой с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось», — приводит слова боксёра Boxingnews24.

Он также ответил на вопрос, почему выбирает к себе в соперники бойцов из MMA.

«Послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. С Конором мы собрали большую сумму. Я дерусь только с теми, кто приносит большие деньги. Готов к тому, чтобы повеселить публику. Дам людям то, что они хотят видеть», — сказал Мейвезер.

Ранее друг Мейвезера рассказал, смотрел ли боксёр бой Нурмагомедов — Макгрегор.

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