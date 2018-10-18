Друг Мейвезера рассказал, смотрел ли боксёр бой Нурмагомедов — Макгрегор

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Российский бизнесмен Тимофей Кургин рассказал, смотрел ли Флойд Мейвезер — младший чемпионский бой в лёгком весе между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Друг Мейвезера рассказал, смотрел ли боксёр бой Нурмагомедов — Макгрегор
  • Reuters

«Насколько я знаю, нет, не смотрел. Я спрашивал, он сказал, что пока не видел. Ему нравятся бои. Когда мы были в Грозном, он с удовольствием смотрел турнир «Ахмат». Флойд высказывается по поводу боёв и бойцов ММА, оценивает их. Поединок Хабиба мы как раз собирались вместе посмотреть, но было много перелётов, и ни я, ни он не смогли увидеть прямой эфир, хотя планировали», — приводит слова Кургина «Матч ТВ».

Являющийся другом боксёра бизнесмен также рассказал, упоминал ли он когда-либо имя Хабиба до поступившего ему предложения от российского бойца.

«Упоминал, когда я спрашивал его мнение про бой с Конором. Он сказал: «Я не видел ни одного боя Хабиба, но по настрою этого парня понимаю, что у него есть хорошие шансы против Конора», — добавил Тихомиров.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Биспинг заявил, что Мейвезер- младший не сможет досрочно решить исход поединка с Нурмагомедовым.

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