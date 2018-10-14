Нурмагомедов может получить дисквалификацию на шесть месяцев и штраф в размере $350 тысяч
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«Мы ждём санкций, я думаю, на срок от четырёх до шести месяцев... его отстранят от боёв. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, будет оштрафован на $350 тыс.», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Отец российского спортсмена заявил, что решение об апелляции будут принимать после вынесения вердикта и обсуждения с командой юристов и менеджеров.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, вызвавший на бой американца Флойда Мейвезера — младшего, является уникальным спортсменом.