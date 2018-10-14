Рябинский: Нурмагомедов гениален от рождения, так же как и Мейвезер

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, вызвавший на бой американца Флойда Мейвезера — младшего, является уникальным спортсменом.
Рябинский: Нурмагомедов гениален от рождения, так же как и Мейвезер
  • © Stephen McCarthy
  • Gettyimages.ru

«Хабиб вообще уникальный боец. Про таких людей говорят, что их умениям невозможно научить. Такими рождаются. Среди боксёров были уникальные личности — тот же самый Мейвезер, Рой Джонс — младший. Они гениальны от рождения. Теперь похожие спортсмены появляются и в ММА — Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко», — заявил в беседе с RT Рябинский.

Ранее Рябинский оценил возможность проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер.

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