Рябинский: Нурмагомедов гениален от рождения, так же как и Мейвезер

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, вызвавший на бой американца Флойда Мейвезера — младшего, является уникальным спортсменом.

«Хабиб вообще уникальный боец. Про таких людей говорят, что их умениям невозможно научить. Такими рождаются. Среди боксёров были уникальные личности — тот же самый Мейвезер, Рой Джонс — младший. Они гениальны от рождения. Теперь похожие спортсмены появляются и в ММА — Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко», — заявил в беседе с RT Рябинский.

Ранее Рябинский оценил возможность проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер.