Разгром от Серены Уильямс и вылет Джоковича: итоги 11-го дня US Open

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Владимир Зайвый, Борислав Головин
Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда разгромила Анастасию Севастову из Латвии. В финале американка встретится с японкой Наоми Осакой. У мужчин Рафаэль Надаль из-за проблем с коленом не смог завершить игру с Хуаном-Мартином дель Потро, а Новак Джокович оказался сильнее Кей Нисикори. RT рассказывает о главных событиях одиннадцатого дня US Open.
Разгром от Серены Уильямс и вылет Джоковича: итоги 11-го дня US Open
  • Серена Уильямс
  • © Chris Trotman/Getty Images for USTA/AFP

Разгром

 

В 1999 году Серена Уильямс впервые вышла в финал Открытого чемпионата США и одержала тогда победу над Мартиной Хингис. Спустя 19 лет, имея за плечами несметное число титулов, она вновь будет бороться за победу в главном матче турнира. В полуфинале американка не оставила шансов латвийской теннисистке Анастасии Севастовой, для которой попадание в четвёрку лучших на турнире «Большого шлема» стало лучшим достижением за карьеру.

Поначалу Севастова оказывала некоторое сопротивление — она начала матч с брейка и подкрепила его ещё одним выигранным геймом. Уильямс практически моментально сравняла счёт и затем взяла ещё три гейма подряд. Удержать партию латвийке уже было не под силу, а в этом году если американка выигрывает первый сет, то с ним обязательно и весь матч. Дальнейшие события подтвердили эту тенденцию — больше Севастова не выиграла ни одного гейма, даже если вела со счётом 30:0 на своей подаче.

После матча Уильямс переполняли эмоции. Она рассказала в послематчевом интервью, что год назад боролась за собственную жизнь и жизнь своей дочери во время тяжёлых родов. Она не могла двигаться и тем более тренироваться. Но теперь 36-летнюю американскую спортсменку ждёт 31-й финал турниров «Большого шлема». В ближайшее время она может выиграть 40-й титул на турнирах такого уровня с учётом выступлений в парном и смешанном разрядах.

Победа

 

Соперницей Уильямс станет Наоми Осака — первая представительница Японии, пробившаяся в финал мейджора. Она не позволила устроить во второй раз подряд чисто американский поединок в главном матче турнира. Соперницей Осаки по полуфиналу была Мэдисон Кис, в прошлом сезоне уступившая титул Слоан Стивенс.

Осака блестящим образом проявила себя, когда у соперницы появлялся шанс сделать брейк. Кис 13 раз находилась в одном очке от того, чтобы таким образом перехватить инициативу. Однако каждая попытка оборачивалась неудачей. Японская теннисистка всё время спасалась на своей подаче. Когда после матча её спросили, о чём она думала в тот момент, то ответ растрогал американских болельщиков.

«Я думала о том, что буду играть с Сереной Уильямс. Ещё ребёнком я представляла себе, как буду играть с ней в финале. Тот факт, что это становится реальностью, делает меня счастливой», — сказала теннисистка.

Осака одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Своим выходом в финал US Open она уже отыграла восемь позиций в рейтинге WTA и как минимум будет 11-й в обновлённой версии. Уильямс, кстати, обеспечила себе 16-ю строчку и подъём на десять позиций.

Проблемы дня

Мужские же полуфиналы начались с неожиданного вылета Рафаэля Надаля. Испанец попросту не сумел доиграть матч с Хуаном-Мартином дель Потро из-за травмы колена. В первый раз врач вышел к первой ракетке планеты ещё в первом сете при счёте 4:3 в его пользу. Надалю обновили повязку на ноге. В результате Рафаэль уступил на тайбрейке.

Во второй же партии проблемы теннисиста с коленом стали ещё более очевидным. Спортсмену с огромным трудом давалось передвижение по корту. Он без шансов проиграл — 2:6 и решил не продолжать борьбу.

«Мне не нравится сниматься с матчей, но оставаться на корте ещё на один сет было бы перебором. Я испытывал некоторые проблемы с коленом по ходу турнира, и сегодня они вернулись. Сразу же сказал об этом врачу, попытался решить вопрос, но сегодня был не мой день. Я терпел боль, сколько мог. Только представьте, как тяжело мне далось решение о снятии с матча. Мне было очень тяжело продолжать игру с таким ощущением дискомфорта. В конце второго сета происходящее на корте уже нельзя было назвать теннисным матчем», — цитирует Надаля официальный сайт ATP. 

Дель Потро же пробился в финал турнира Большого шлема во второй раз в карьере. В 2009-м он в решающем матче US Open обыграл Роджера Федерера.

«Очевидно, что я хотел победить иначе, а не на отказе Надаля. Я всегда получаю удовольствие от игр с Рафой, мне очень жаль, что ему пришлось сняться. В то же время я очень счастлив, ведь смог снова пробиться в финал US Open. Мои лучшие воспоминания в теннисе связаны именно с этим турниром. В 2009-м я здесь обыграл Надаля и Федерера и завоевал трофей. Для меня важно, что я снова смог выйти в финал. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они создают такую невероятную атмосферу», — сказал аргентинец после окончания матча.

Уверенность дня

Соперником же дель Потро по финалу будет Новак Джокович. Серб не оставил ни малейших шансов Кей Нисикори. Японец пытался сопротивляться, но оказался слабее соперника и уступил ему в 14-й раз в карьере — 3:6, 4:6, 2:6.

Особенно интересным получилось начало второго сета. Два гейма растянулись на 23 минуты, а теннисисты с огромным трудом взяли свои подачи. Однако при счёте 3:2 в свою пользу Джокович сделал решающий брейк. Теперь он постарается в третий раз за карьеру выиграть US Open.

«Начал поединок, понимая, что буду играть с очень быстрым соперником. Кей нравится передвигаться по корту и мощно пробивать. Знал, если удастся выдержать его удары, у меня будет шанс оформить брейк и заставить соперника чувствовать себя некомфортно. Так и произошло. Думаю, в важные моменты я принимал грамотные решения, иногда меня спасала хорошая первая подача и приём. Мне удалось оказывать давление, я заставлял оппонента много двигаться. В целом провёл очень неплохую игру», — заявил Джокович. 

Нисикори же оставалось лишь сетовать на необходимость игры с экс-первой ракеткой планеты.

«Новак сыграл очень сильно во всех компонентах: на приёме, на подаче, в розыгрышах. Его действия были агрессивными, и, в конце концов, я не смог выдерживать такой темп. Думаю, просто устал за последние несколько матчей. Старался сыграть на 100%, но соперник был очень уверенным. Возможно, если бы он не был Джоковичем, я бы рано или поздно получил шанс. Это отличный турнир. Может, не сегодня, но в последних нескольких играх я определённо играл в большой теннис. Я оказался сильнее Чилича и Шварцмана, что о многом говорит. Рад был снова сыграть в полуфинале US Open», — отметил Кей.

Достижение дня

Между тем в мужском парном разряде был сыгран финал. Американцы Майк Брайан и Джек Сок ожидаемо оказались сильнее Лукаша Кубота и Марсело Мело. Теннисисты из США не оставили соперникам ни единого шанса — 6:3, 6:1.

40-летнему Брайану этот успех позволил установить уникальный рекорд. Он выиграл 18-й турнир Большого шлема в карьере и побил рекорд Джона Ньюкомба в Открытой эре. На пути Майка к трофеям не встала даже тяжёлая травма брата Боба. В паре с Соком он выиграл уже второй ТБШ.

Цитата дня

Несмотря на то, что Надаль проиграл дель Потро из-за состояния здоровья, соперники перед матчем хвалили выносливость испанца. Так, высказался на эту тему Хуан Карлос Ферреро.

«Я бы не советовал Хуану-Мартину пытаться подолгу разыгрывать мяч. Это негативно скажется на его физическом состоянии. Как правило, Надаль бывает сильнее в длительных матчах. В игре с Тимом он здорово двигался. Его интенсивность и готовность бороться за каждый мяч поразила меня. Думаю, Надаль может играть на протяжении 10 часов подряд с такой же интенсивностью! В матче с ним ты должен выложиться полностью и даже больше. И то ты прекрасно знаешь, что его сложно обыграть», — приводит слова Ферреро The Telegraph.

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