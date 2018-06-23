Слёзы Неймара, дубль Мусы и характер Швейцарии: итоги девятого дня ЧМ-2018 по футболу в России

Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику, что вызвало всплеск эмоций у лидера команды Неймара. Дубль экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы принёс Нигерии победу над Исландией, а Швейцария вырвала три очка у Сербии, уступая по ходу встречи. RT рассказывает о главных событиях девятого игрового дня чемпионата мира по футболу в России.

Симуляция Неймара и характер бразильцев

Одним из главных трендов нынешнего чемпионата мира успели стать осечки фаворитов. Вот и Бразилию в матче первого тура эта участь не минула. Пентакампеоны разошлись миром со Швейцарией. Однако болельщики южноамериканцев надеялись, что уж с костариканцами у их любимцев проблем не возникнет. Тем более четвертьфиналист ЧМ-2014 в предыдущем матче уступил Сербии, продемонстрировав довольно блеклую игру.

Но любители футбола в жёлто-зелёной экипировке, до отказа заполнившие стадион в Санкт-Петербурге, поспешили увериться в собственном успехе. С первых минут сборная Коста-Рики по лучшим канонам предыдущего мундиаля заперлась в собственной штрафной, а бразильцы долго не понимали, как взломать эту массированную оборону.

Чувствовалось, что они оказались не готовы к такому сопротивлению. К тому же, в первом тайме «селесао» ощутимо не хватало скорости. Пешком пройти оборонительные редуты соперника у них никак не получалось. Как всегда, спасти страну за счёт индивидуального мастерства пытался Неймар, получивший ушиб голеностопа в игре с Швейцарией, но главную звезду бразильцев надёжно опекали защитники. А Габриэл Жезус, занявший место центрального нападающего, вовсе растворился на поле.

В результате за весь первый тайм бразильцы не создали у ворот Кейлора Наваса ни единого опасного момента и нанесли лишь один удар в створ.

Однако после перерыва пентакмпеоны заиграли гораздо активнее и принялись смелее грузить мяч в штрафную соперника с флангов, в чём команде помог появившийся со скамейки Дуглас Коста. В результате, в начале второго тайма костариканцы были очень близки к пропущенному голу.

Наиболее опасный момент создал вышедший из тени Жезус, который после подачи с правого края пробил в перекладину. Затем Кристиан Гамбоа вынес мяч с ленточки после удара Филиппе Коутиньо. Следом Неймар бил под перкладину, но Навас успел поднять руку и спасти команду.

Вскоре костариканцы приноровились и к такой игре маститого соперника и вновь перекрыли все подступы к собственной штрафной. Особенно страдал Неймар, который, чувствуя ответственность за сборную, регулярно лез в обводку, но получал по ногам.

И в конце концов десятый номер своего добился. Неймар картинно упал в штрафной после того, как Джанкарло Гонсалес придержал его рукой, а Бьорн Куйперс указал на «точку». Однако затем бельгийский рефери решил посмотреть повтор и впервые в истории чемпионатов мира отменил пенальти.

Казалось, что Бразилия на этом мундиале станет очередной жертвой андердога и во втором матче группового этапа подряд останется без победы. Болельщикам пентакампеонов, которые накануне смеялись над Аргентиной, было уже не до шуток. Но в добавленное арбитром время южноамериканцы всё же вырвали победу. Роберто Фирмино выиграл верховое единоборство после подачи в штрафную, Жезус выполнил скидку на набегавшего Коутиньо, а тот ударом между ног вратарю забил свой второй мяч на турнире.

Гол бразильцы праздновали так, как будто выиграли Кубок мира. К месту события попытался рвануть даже главный тренер Тите, но споткнулся о газон и совершил неловкий кувырок на траве.

А Бразилия на 97-й минуте забила ещё, и отличился тот, от кого этого гола так долго ждали. На протяжении всего матча Неймар сражался не только с соперником, но и с невезением, но в итоге победил. Неудивительно, что после финального свистка лидер пентакампеонов не смог сдержать слёз.

Футболист сборной Бразилии Неймар

Reuters

Попутно нападающий с 56 голами вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Бразилии. По количеству мячей, забитых в жёлто-зелёной футболке, он теперь уступает только Пеле (77) и Роналду (62).

Также пентакампеоны впервые в истории вырвали победу на чемпионате мира в добавленное арбитром время. Коста-Рику же остаётся только пожалеть, ведь второе поражение подряд лишило её шансов на попадание в плей-офф.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бразилия — Коста-Рика

Бенефис Мусы и невезение исландцев

Матч между сборными Нигерии и Исландии имел огромное турнирное значение для коллективов из квартета D. После разгромного поражения от Хорватии, сборная Аргентины оказалась заложником ситуации и была обязана пристально следить за результатом данной встречи. Победа подопечных Хеймира Хадльгримссона практически лишала Лионеля Месси и компанию шансов на продолжение выступления на мундиале.

Также по теме Муса сыграл за Аргентину: дубль экс-игрока ЦСКА принёс победу сборной Нигерии над Исландией в матче ЧМ-2018 Сборная Нигерии добилась победы над командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Героем встречи...

Нигерийцы же также не собирались сдаваться на милость островитянам. Поражение от хорватов хоть и отбросило их на последнее место в группе, но не лишило шансов на завоевание путёвки в 1/8 финала. Победа над исландцами выводила их на чистое второе место и давала все основания рассчитывать, что ничьи в заключительном противостоянии с аргентинцами будет достаточно для квалификации в следующую стадию турнира.

На старте матча «наши парни» смотрелись более предпочтительно и даже могли открыть счёт после удара Гильфи Сигурдссона. Уже на третьей минуте подопечные Хадльгримссона заработали право на опасный штрафной, но голкипер противника Фрэнсис Узохо был на чеку и перевёл мяч на угловой.

После этого игра сначала выровнялась, а после пошла уже с преимуществом африканцев. Подопечные Гернота Рора стали действовать гораздо активнее, а на острие атаки «суперорлов» солировал знакомый всем российским болельщикам Ахмед Муса. Ещё в первом тайме экс-футболист ЦСКА несколько раз серьёзно осложнял жизнь исландским защитникам, но его звёздный час наступил уже после перерыва.

Футболист сборной Нигерии Ахмед Муса

Reuters

На 49-й минуте Муса при содействии Келечи Ихеаначо и Виктора Мозеса организовал кинжальную контратаку своей команды, которую сам же и завершил точным ударом в ближний угол ворот Ханнеса Халлдорссона. А спустя 26 минут он стал автором настоящего шедевра. 25-летний уроженец Джоса в одиночку обыграл нескольких защитников и вратаря противника, после чего точным ударом послал мяч в сетку.

Островитяне, которые славятся своим несгибаемым характером, всеми силами бросились вперёд и были вознаграждены за свои старания. За девять минут до окончания основного времени встречи Альвред Финнбогасон упал в штрафной соперника. Арбитр матча Мэтт Конгер поначалу не поверил исландцу, но после просмотра видеоповтора изменил своё решение.

Но в этот день всё было против островитян. К «точке» подошёл лидер сборной Сигурдссон, но мяч после его удара пролетел в сантиметрах над перекладиной. По инерции исландцы пытались сражаться, но ни сил, ни эмоций уже не осталось. Нигерийцы выстояли и одержали важнейшую победу, которая резко подняла их шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Нигерия — Исландия

Швейцарский характер и неудержимый Шакири

Победа над костариканцами в первом туре сделала сербов хозяевами положения в группе E. Благодаря ней и халатности бразильцев, подопечные Младена Крстаича обосновались на первом месте в турнирной таблице и находились в шаге от первого в истории выхода в плей-офф первенства планеты. Но для этого им надо было обыгрывать неуступчивых швейцарцев.

«Нати» стали авторами одной из первых сенсаций мундиаля в России, сыграв вничью с пятикратными чемпионами мира. Поэтому бояться Сербию они точно не собирались. Кроме того, коллектив Владимира Петковича не расстроила бы даже ничья в поединке с прямыми конкурентами за путёвку в 1/8 финала. В заключительном туре их ждёт встреча с немотивированной Коста-Рикой, которой после двух неудач можно сосредоточиться на экскурсиях по туристическим объектам России.

Удача улыбнулась сербам уже в первые пять минут встречи. Подопечные Крстаича провели массированную атаку, в ходе которой Александар Митрович с промежутком в 30 секунд дважды опасно бил головой по воротам Янна Зомера. Сначала голкипер выручил свою команду, но во втором эпизоде оказался бессилен. Мяч спланировал под перекладину и оказался в сетке.

Футболист сборной Сербии Александар Митрович

Reuters

Однако Сербия не сделала никаких выводов из печального опыта Бразилии. Вместо того, чтобы попытаться развить своё преимущество, «белые орлы» откатились на свою половину поля и полностью отдали инициативу противнику. В итоге это вылилось в подавляющее преимущество «нати» по проценту владения мячом (62 — 38), а также ряд опасных моментов у ворот Владимира Стойковича. Самый опасный из них произошёл на 30-й минуте. Стивен Цубер сделал элегантный заброс на Блерима Джемайли, но страж ворот чудесным образом справился с ударом из убойного положения.

Как и в предыдущем матче, швейцарцы ударили сразу после перерыва. Подопечным Петковича удался мгновенный выход из обороны в атаку, который точным ударом должен был завершать Джердан Шакири. Его выстрел был благополучно заблокирован, но на подборе оказался Гранит Джака. Хавбек лондонского «Арсенала» мощно пробил в касание и застал врасплох Стойковича.

Швейцарцев настолько вдохновил этот успех, что на протяжении следующих 40 минут они устроили настоящий навал на ворота противника. Особо выделялся Шакири, который обыгрывал одного соперника за другим, отдавал потрясающие передачи и опасно бил сам. Сразу два отменных шанса отличиться имел вышедший на замену Марио Гавранович, но в первом эпизоде был зафиксирован офсайд, а во втором блестяще сыграл Стойкович.

Сербы полностью потеряли контроль над игрой. Им оставалось лишь судорожно отбиваться от набегов швейцарцев. Апогеем истерии у ворот «белых орлов» стала ошибка опытнейшего Бранислава Ивановича, которая чуть было не привела к голу. Игрок «Зенита» отобрал мяч у Шакири, но чуть было не направил его в собственные ворота.

Футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири

Reuters

Но сохранить ничейный результат подопечные Крстаича всё же не смогли. На 90-й минуте они бросились в атаку, но пропустили молниеносный ответ «нати». Тем хватило всего двух передач, чтобы бросить в прорыв их лидера Шакири. Хавбек «Сток Сити» на своих плечах протащил защитника соперников Душко Тошича и покатил мяч точно в угол ворот Стойковича. Ликованию швейцарцев не было предела.

Подопечные Петковича одержали первую победу на мундиале и окончательно запутали ситуацию в квартете E. Теперь они имеют равное количество очков с пентакампеонами, уступая им только по разнице забитых и пропущенных мячей. В активе сербов же значатся три очка и для продолжения выступления на турнире они обязаны обыгрывать Неймара и компанию в последнем туре.