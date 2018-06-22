«Неймару ещё нужно время на восстановление»: что говорили после матча Бразилия — Коста-Рика на ЧМ-2018 по футболу

Неймару необходимо время, чтобы прийти в форму и после перенесённой травмы снова заиграть на высоком уровне. Пока он не способен выкладываться на полную, команда должна это учитывать. Такое заявление после матча со сборной Коста-Рики сделал главный тренер сборной Бразилии Тите. Сам Неймар отказался от послематчевого общения с журналистами. При этом его партнёр по команде Филиппе Коутиньо отметил, что присутствие в составе форварда ПСЖ придаёт игрокам уверенности.

После невыразительной ничьи в матче со Швейцарией, сборная Бразилии вышла на поединок с Коста-Рикой сверхмотивированной. В итоге это выразилось как в колоссальном преимуществе по проценту владения мячом (66 — 34), так и в ударах по воротам. За всю встречу пентакампеоны 23 раза угрожали владениям Кейлора Наваса, в то время как их соперники ответили лишь четырьмя попытками. Особо показательно то, что ни одна из них так и не дошла до стража ворот «селесао» Алисона.

Однако воплотить количество в качество удалось лишь в компенсированное время матча, когда Филиппе Коутиньо получил разрезающую передачу в штрафной противника и отправил мяч точно между ног костариканскому вратарю. Итоговый счёт встречи установил Неймар, который стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира. Форвард «Пари Сен-Жермен» отличился лишь на 97-й минуте поединка, а по окончании встречи со слезами на глазах радовался успеху.

Футболист сборной Бразилии Неймар

Reuters

Этот результат матча позволил пентакампеонам стать промежуточным лидером квартета E. А вот положение «лос тикос», кроме как плачевным, назвать нельзя. После двух поражений они потеряли всякие шансы на выход в плей-офф, составив компанию неудачников мундиаля Перу, Марокко, Египту и Саудовской Аравии.

«Присутствие Неймара на поле придаёт уверенности»

После матча главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил выступление своих подопечных. По его признанию, его всецело устроил уровень самоотдачи пентакампеонов в отчётном поединке.

«Второй тайм мы сыграли красиво. С точки зрения точности передач и взаимодействий на поле, даже потрясающе. Дуглас Коста помог нам растянуть оборону соперника, он очень хорошо потрудился. А как боролся Габриэл Жезус в штрафной на протяжении всего матча. Я не могу сказать ребятам, что меня не устроила их игра после такого второго тайма», — заявил на пресс-конференции наставник.

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Он отметил, что абсолютно удовлетворён количеством ударов по воротам, процентом владения мяча и бойцовским духом «селесао», а также прокомментировал своё падение после гола в исполнении Коутиньо.

«Вы знаете, я сам не ожидал. В ноге схватило немного, и я, возможно, порвал связку. Хромал несколько минут», — признался тренер.

Разговор зашёл и о главной звезде сборной Бразилии — Неймаре. В этом матче он забил свой 56 мяч на международной арене и вышел на третье место в списке бомбардиров в истории национальной команды. Его опережают только две легенды — Роналдо и Пеле.

«Конечно, он личность. И она проявляется, только если весь коллектив играет должным образом. У меня своя ответственность, у Фирмино и Дугласа Косты — своя, но Неймар — живой человек. Ему нужно время, чтобы снова начать соответствовать своим высоким стандартам. Пока он набирает форму, команда должна переложить часть ответственности на себя, чтобы на него не оказывалось столь высокое давление. Возможно, вы не знаете, но он 3,5 месяца восстанавливался после травмы», — саркастично заметил Тите.

Ещё одной темой для разговора стал отказ Тите с первых минут матча использовать Габриэля Жезуса в связке с Роберто Фирмино. Именно после выхода на поле форварда «Ливерпуля» пентакампеоны забили два мяча. Но на данный момент наставник продолжает гнуть свою линию, предпочитая ставить в основной состав Паулиньо.

«Мы стараемся их использовать, когда это необходимо, но это слишком сложно объяснить на пальцах. Следует разбирать всю игру команды, отвечая на ваш вопрос. У нас было пять игроков на флангах. Мне нужно, чтобы Коутиньо не оборонялся, а создавал и разгонял атаки, если у него появляется возможность», — объяснил Тите.

Футболисты сборной Бразилии Неймар и Филиппе Коутиньо

Reuters

Помимо главного тренера, гостем пресс-конференции стал автор двух голов сборной Бразилии на мундиале Филиппе Коутиньо. Он отметил, что игра получилась тяжёлой, а также рассказал, удивило ли его выступление противников.

«Парни здорово играли в центре поля и в защите, вы видели, что «лос тикос» контролировали ход игры. Было важно не опускать руки и не сдаваться. Тите просил нас сохранять спокойствие. И нам это помогло», — заявил Коутиньо.

Полузащитник «Барселоны» также не мог уклониться от вопроса о Неймаре, отметив, что его присутствие в команде идёт ей исключительно на пользу.

«Мы знаем, что на нас лежит колоссальная ответственность. В сборной иначе быть не может. Мы стараемся не терять концентрацию. Вне зависимости от того, забил на 1-й или 90-й минуте, важно продолжать биться и помнить о том, что матч не закончился. Неймар перенёс травму, счастлив выходить на поле и радоваться взаимодействию с партнёрами. И мы тоже рады. Без сомнения, он придаёт уверенности», — добавил Коутиньо.

Сам Неймар отказался от послематчевого общения с журналистами, однако эту обязанность на себя взял его партнёр по команде Каземиро. Неудивительно, что один из вопросов касался форварда ПСЖ, который не скрывал слёз после победы над Коста-Рикой.

«Мы действовали агрессивно, шли к победе. Соперник играл на ничью, но мы им не позволили. Если Неймар чувствует, что хочет плакать, то пускай. От него всегда ждут многого. Люди, которые называют нас фаворитами, должны помнить, что на мундиале всех надо уважать. Сборная Бразилии всегда должна побеждать. Все привыкли к этому прессу. Я даже не понимаю, о чём тут можно говорить», — приводит слова Каземиро «Чемпионат».

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После матча наставник Коста-Рики Оскар Рамирес находился не в лучшем расположении духа. Его подопечные храбро сражались с пятикратными чемпионами мира, но в итоге разница в классе всё же сыграла свою роль.

«У нас был план, стратегия на игру, и мы её придерживались. Идея заключалась в том, чтобы действовать плотно и не давать бразильцам возможности использовать свои сильные качества. 90 минут нам это удавалось. Во втором тайме пентакампеоны нарастили обороты. Они смотрелись прекрасно, мы старались как могли, но к сожалению, в концовке мы дрогнули. Я не знаю, что мы могли ещё сделать. Мы продумали всё идеально, имели шансы, выглядели достойно», — признался Рамирес.

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес

Reuters

При этом костариканцы могли пропустить и раньше, если бы Бьорн Кюйперс не решился прибегнуть к помощи системы видеопомощника арбитрам (VAR) в случае с падением Неймара. В итоге голландец, который изначально назначил 11-метровый, осознал свою ошибку и отменил решение.

«Я считаю, что система видеоповторов — интересная вещь. Мне казалось, что это нарушает динамику игры, но сегодня было иначе. Очень важное решение было принято в нашу пользу, но саму систему надо проверять, чтобы не страдал темп», — выразил мнение специалист.

Комментируя выступление Неймара в данном матче, наставник отметил, что иногда его возможно остановить только посредством нарушения правил.

«Неймар, Фирмино, Коста, Жезуш... Можно долго перечислять всех звёздных футболистов в составе соперника. Мы пытались противостоять Неймару, но часто останавливали его не по правилам. Однако вы всё видели — мы старались и игрокам не должно быть стыдно за себя», — добавил Рамирес.

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При этом защитник «лос тикос» Кендалл Уотсон выразил мнение, что счёт на табло является не до конца справедливым.

«Сегодня мы играли неплохо и не заслужили поражения с таким счётом. Но в футболе иногда происходит совсем не то, на что рассчитываешь. Нам нужно было обыгрывать бразильцев, мы много атаковали и прессовали их настолько, насколько могли. Очень тяжело проигрывать. Мы упустили свою мечту пройти в плей-офф», — заявил Уотсон.

При этом он также прокомментировал перспективы хозяйки мундиаля — сборной России на турнире.

«Сейчас сборная России стала сильнее, выиграла два матча на чемпионате мира. Думаю, что сейчас они сделали шаг вперёд, на чемпионате мира никто не хочет уступать. С такой поддержкой фанатов команда выступает очень хорошо. Могут ли подопечные Станислава Черчесова выиграть кубок? Всё возможно в футболе, история ещё не написана», — добавил Уотсон.

Защитник сборной Коста-Рики Маркос, который на протяжении трёх лет выступал за краснодарскую «Кубань», признался, что рад вернуться в России. А также выразил мнение, что внедрение VAR идёт на пользу футболу.

«Судья не был прав. Надо играть в футбол, а не падать. Система VAR — это хорошо, иначе бы пенальти не отменили. Я очень рад вернуться в сюда. Это первая страна, в которой я побывал после Коста-Рики. Мне было 20 лет, было тяжело. Много раз был в Санкт-Петербурге, играл с «Зенитом», потом приезжал как турист. Моя жена очень любит этот город, думаю, он лучший в России», — заключил Уренья.