Шмейхель прокомментировал ситуацию с VAR в матче Бразилии и Коста-Рики

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Бразилии и Коста-Рики.

«Меня порадовала ситуация с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в матче Бразилии и Коста-Рики. Неймара якобы толкнули, хотя на самом деле этого не было, и пенальти на нём был отменён. Жаль, что бразильцу не дали жёлтую карточку за этот эпизод. Ведь потом он снова получил предупреждение, и тогда бы его удалили», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Он отметил, что Неймар провёл плохой матч, хотя и забил второй мяч для своей команды.

«Он не промахнулся с той точки, с которой забивают даже в плохой форме», — добавил эксперт.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, чего он ждёт от Неймара на ЧМ-2018.