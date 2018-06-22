Тите рассказал, чего он ждёт от Неймара на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, чего ожидает от нападающего Неймара в предстоящих матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Конечно, он личность. И она проявляется, только если весь коллектив играет. У меня своя ответственность, у Роберто Фирмино своя, у Дугласа Косты — своя, но он живой человек, и ему нужно время, чтобы восстановить свой высокий стандарт игры», — заявил Тите.

Он отметил, что пока Неймар набирает свою оптимальную форму после травмы, команда должна играть на высоком уровне.

«Чтобы на него не оказывалось столь высокое давление. Вы, возможно, не знаете, но он 3,5 месяца восстанавливался», — добавил специалист.

Неймар в феврале перенёс операцию из-за травмы голеностопа и вернулся на поле только в конце мая.

Ранее сообщалось, что Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии.