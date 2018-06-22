Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Свой 56-й гол за сборную Неймар забил в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Коста-Рикой.

Таким образом, он опередил легендарного форварда Ривалдо, забившего за селесао 55 мячей. На первом месте в списке лучших бомбардиров — Пеле (77 голов), на втором — Роналдо (62 гола).

Ранее сообщалось, что Фелипе Коутиньо был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика.