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Коутиньо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика
22 июня 2018, 17:06
/ Reuters
Нападающий сборной Бразилии по футболу Фелипе Коутиньо признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Коутиньо стал автором первого гола своей команды в ворота сборной Коста-Рики.
Для 26-летнего форварда это вторая подобная награда на турнире. Прежде он был признан лучшим игроком матча со Швейцарией.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.
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