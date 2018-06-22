Коутиньо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика

Нападающий сборной Бразилии по футболу Фелипе Коутиньо признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Коутиньо стал автором первого гола своей команды в ворота сборной Коста-Рики.

Для 26-летнего форварда это вторая подобная награда на турнире. Прежде он был признан лучшим игроком матча со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.