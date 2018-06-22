Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу бразильцев.

На 79-й минуте арбитр встречи принял решение назначить пенальти в ворота сборной Коста-Рики, но отменил своё решение, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).

На первой минуте компенсированного к основному времени матча забил Фелипе Коутиньо, а на 97-й отличился Неймар.

Следующим соперником бразильцев станет команда Сербии, а Коста-Рика сыграет со Швейцарией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.