Неймар стал автором самого позднего гола в основное время в истории ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал автором самого позднего гола в основное время в истории чемпионатов мира по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Неймар забил на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени (97-й минуте) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Коста-Рикой.

Отмечается, что прежде самый поздний гол не в овертаймах был забит на 95-й минуте.

Ранее сообщалось, что Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии.