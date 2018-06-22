«Игроки опустошены»: СМИ сообщили о желании футболистов сборной Аргентины сменить тренера

Сборная Аргентина проиграла Хорватии из-за недостаточной самоотдачи. Об этом заявил главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли. Однако с такой оценкой не согласны сами футболисты. Один из игроков Серхио Агуэро заявил, что его не волнует мнение наставника. Команда намерена добиваться отставки Сампаоли ещё до окончания группового этапа мундиаля, отмечают аргентинские СМИ. О причинах неудач «альбиселесте» — в материале RT.

«Слабая отдача помешала нам добиться результата»

Сборная Хорватии одержала важнейшую для себя победу на групповом этапе чемпионата мира, одолев Аргентину с крупным счётом 3:0. Однако удивлением для футбольной общественности стал не столько итоговый результат, сколько действия альбиселесте на поле: именитые нападающие аргентинцев не сумели ничего противопоставить защитникам «шашечных», в то время как у подопечных Златко Далича получалось практически всё.

После матча хорватские футболисты, по понятным причинам, находились в приподнятом настроении и охотно отвечали на вопросы представителей СМИ. В стане же аргентинцев явно чувствовалась нависшая угроза. После поражения от «шашечных» действующие вице-чемпионы планеты на нынешнем мундиале рискуют даже не выйти из группы.

Одним из пунктов критики в адрес наставника бело-голубых Хорхе Сампаоли стало то, что он регулярно проводит ротацию стартового состава команды. Наставник объяснил свои действия тем, что по-прежнему пытается найти наиболее подходящие комбинации на поле. Кроме того, специалист переложил часть ответственности на спортсменов, которые не были достаточно мотивированными.

«Мне всегда было интересно искать лучшие позиции для моих игроков. Но в этот раз нам не удалось получить идеальную связь в команде, которая пошла бы нам на пользу. Кроме того, слабая командная отдача помешала нам добиться положительного результата», — пожаловался Сампаоли.

Однако специалист не стал отрицать и своей вины в поражении сборной Аргентины. Так, по его словам, решение поставить в ворота Вилли Кабальеро, который допустил серьёзную ошибку в эпизоде с первым голом хорватов, было ошибочным.

«Поражения частично связаны и с моей ответственностью: я — главный тренер. Если бы разработал план по-другому, некоторые вещи в матче сложились бы иначе. Но о позоре я бы не стал говорить», — отметил наставник.

Разумеется, большое количество вопросов журналистов было связано с неудачными действиями Лионеля Месси, который не может отличиться на текущем ЧМ. При этом напрашивалось сравнение с вечным визави нападающего «Барселоны» Криштину Роналду, который на данный момент с четырьмя голами является лучшим бомбардиром турнира.

«Португалец великолепен, посмотрите на его достижения в клубе и сборной. Мы не должны сравнивать двух игроков, ведь Лео мешают раскрыться общие командные недостатки. Однако результаты Роналду никак не влияют на настроение моего подопечного», — заверил Сампаоли.

«Пусть говорит, что хочет»

На обвинения в свой адрес, прозвучавшие из уст главного тренера мгновенно отреагировали сами футболисты. В СМИ появилась информация, что игроки аргентинской сборной недовольны работой специалиста и настаивают на его увольнении ещё на стадии группового этапа.

Общее мнение выразил Серхио Агуэро. «Пусть говорит, что хочет», — был краток нападающий.

Об эмоциях, испытываемых командой, рассказал и Хавьер Маскерано.

«Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки опустошены», — отметил полузащитник.

«Мы знали, что сильнее Аргентины»

Футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии явно чувствовали себя лучше соперника. Сразу несколько спортсменов вышли к журналистам после матча, чтобы поделиться радостью от заслуженной победы.

Главный тренер команды Златко Далич в первую очередь рассказал о том, что позволило его подопечным добиться столь впечатляющего результата. По словам специалиста, у него никогда не возникало сомнений по поводу способностей игроков сборной, которые в нужный момент сумели продемонстрировать единение и слаженную игру на поле.

«С первого дня чемпионата мира верил в своих игроков. Не думал, что мы пройдём в плей-офф после второго матча, но выполнили задачу превосходно. Надеюсь, мы не возгордимся от победы, не потеряем из виду важность командной работы. 22-й игрок должен играть ту же роль в составе, что и первый. Думаю, теперь число наших болельщиков возрастёт», — уверен наставник.

Кроме того, специалист отметил, что полностью доволен тем, как футболисты выполняли его установку на игру.

«Первые 30 минут мы оборонялись, были компактны, у нас присутсвовал хороший защитный блок. В перерыве сказал своим игрокам, что мы должны создавать больше шансов, не сильно изменяя подход, повышать давление, так как три аргентинских защитника под нашим прессингом могут развалиться. Так и произошло», — добавил Далич.

О слаженности действий линии обороны сборной Хорватии рассказал и Деян Ловрен. Большинство журналистов интересовало, какими образом защитникам удалось столь успешно противостоять Месси.

«Я верил с самого начала, что мы сможем так сыграть, ведь мы никогда не были мальчиками для битья. Защищались вместе как команда и получили свои шансы впереди. Разумеется, перед поединком мы изучали действия Месси, ведь он один из лучших игроков на планете. Но и его можно было остановить. У нас был план против Аргентины, а не против конкретно него», — заверил футболист.

Кроме того, защитник назвал одним из лучших игроков в составу хорватов Луку Модрича.

«Наш полузащитник провёл сегодня большой матч и был одним из лучших на поле, он забил красивейший мяч», — восхитился товарищем по команде Ловрен.

Сам Модрич, признанный лучшим игроком матча, спокойно отнёсся к результату поединка и призвал не впадать в эйфорию заранее.

«Главная цель уже достигнута, но, думаю, мы можем сделать больше. Очень рады, что вышли из группы с таким результатом. Однако не стоит быть слишком самоуверенными. Давайте готовиться к следующим играм», — сообщил хорват.

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С товарищем по команде остался солидарен и Марио Манджукич. По словам нападающего, радоваться хорошим результатам должны поклонники команды, игроки же должны продолжать работать.

«Это большая победа, мы показали, что можем играть против больших соперников. Были некоторые моменты в наших действиях, которые нужно исправлять. Мы будем готовиться, тренироваться и станем сильнее. Пусть болельщики сборной радуются и празднуют, у нас на это просто нет времени, нас ждут тренировки», — был предельно серьёзен Манджукич.

А защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука, проведший сотый матч за сборную, не старался скрыть своих эмоций. Он отметил, что готов пойти на всё ради того, чтобы его национальная команда продолжала показывать хорошие результаты.

«Мы определённо чувствуем себя хорошо, ведь выиграли два матча подряд. Не знаю, кто считал Аргентину фаворитом, ведь она ничего не показала ни в квалификации, ни в матче с Исландией. Поверьте, перед игрой мы знали, что сильнее Аргентины. Что касается меня, то я готов играть за сборную и на скамейке, если мы будем побеждать и так решит тренер», — рассказал Чорлука.