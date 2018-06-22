СМИ: Футболисты сборной Аргентины попросили поменять тренера на матч с Нигерией

Футболисты сборной Аргентины попросили поменять главного тренера Хорхе Сампаоли на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии.

Игроки остались недовольны действиями тренера в проигранном Хорватии матче, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

«Футболисты не хотят, чтобы Сампаоли руководил ими в последнем матче с Нигерией», — сказал источник в Ассоциации футбола Аргентины.

Сборная Аргентины имеет в своём активе одно очко после двух сыгранных на ЧМ-2018 матчей и рискует не попасть в плей-офф.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал лидера сборной Аргентины по футболу «миражом», «иллюзией» и «призраком».