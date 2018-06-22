Пушков: Месси — иллюзия, мираж, призрак

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение по поводу заочного соперничества между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси на чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», — написал Пушков в своём Twitter.

Он высказал предположение, что сборная Аргентины действовала бы лучше без своего лидера.

«Сборная Аргентины играла бы лучше без Месси. Он — иллюзия, мираж, призрак», — заявил Пушков.

Следующий свой матч сборная Аргентины проведёт с Нигерией 26 июня.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что болельщик сборной Фернандо Пенови лишён права посещения матчей чемпионата мира 2018 года.