Болельщик сборной Аргентины лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что болельщик сборной Фернандо Пенови лишён права посещения матчей чемпионата мира 2018 года.

Пенови опубликовал в соцсетях видео, где просит российскую девушку произнести нецензурные фразы.

«Фернандо Пенови, который использовал молодую россиянку для этих непристойностей, не сможет больше войти на стадион», — написала Буллрич в своём Twitter.

Следующий свой матч сборная Аргентины проведёт с Нигерией 26 июня.

Ранее нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил перспективы команды пробиться в раунд плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года после разгромного поражения от Хорватии.