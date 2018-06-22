Нападающий сборной Аргентины оценил перспективы команды

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил перспективы команды пробитьс в раунд плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года после разгромного поражения от Хорватии.

«Есть ещё шанс. Мы должны ждать завтрашнего результата и победить Нигерию», — приводит слова Агуэро пресс-служба сборной.

🎙 @aguerosergiokun: "Queda todavía una chance. Hay que esperar el resultado de mañana y ganarle a Nigeria". — Selección Argentina (@Argentina) 21 июня 2018 г.

Сборная Хорватии одержала разгромную победу над Аргентиной со счётом 3:0.

Матч Исландия — Нигерия состоится 22 июня в Волгограде. Встреча Аргентины и Нигерии пройдёт 26 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Хорхе Сампаоли взял на себя ответственность за разгромное поражение от Хорватии на ЧМ-2018.