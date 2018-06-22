Сампаоли взял на себя ответственность за разгромное поражение от Хорватии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от команды Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я должен был разработать план для этого матча. Если бы я изменил ситуацию, всё могло бы получиться намного лучше. Я всегда ищу наилучшие позиции для моих игроков. Нам не удалось найти решение, которое помогло бы Аргентине хорошо сыграть, и в частности Лионелю Месси. Я определённо чувствую боль», — приводит слова Сампаоли пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что в заключительном матче группового этапа команда должна сражаться.

«Прошу прощения у болельщиков. Особенно у тех, кто проделал длинный путь, чтобы увидеть нашу игру в России. Я несу ответственность за этот результат», — добавил тренер.

Сборная Аргентины проиграла Хорватии со счётом 0:3. В заключительном матче группового этапа подопечные Сампаоли встретятся с командой Нигерии.

Ранее Петер Шмейхель назвал объективным итог матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия.