Шмейхель назвал объективным итог матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Хорватии.

«Когда ты хочешь, чтобы твоя команда играла вокруг одного Месси, за это приходится расплачиваться. Аргентина была разбита Хорватией. 3:0 — объективный итог встречи», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Он отметил, что хорваты прессинговали аргентинце везде, что и привело к ошибке Вильфредо Кабальеро.

«Хотя даже если такие осечки случаются, они не обязательно приводят к голу. У защитника было время вернуться, а у вратаря — перегруппироваться», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018.