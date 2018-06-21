Далич назвал победу над Аргентиной огромным достижением для сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал разгромную победу своих подопечных над командой Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы обыграли Аргентину, у которой есть лучший футболист планеты Лео Месси. И это огромное достижение для сборной Хорватии. Верил ли я, что мы можем выиграть? Если ты не веришь в себя, то ничего не достигнешь. Нам важно продолжать в том же духе», — приводит слова Далича пресс-служба ФИФА.

Хорватия разгромила Аргентину со счётом 3:0 и пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия.