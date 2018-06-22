Агуэро ответил на высказывание главного тренера сборной Аргентины Сампаоли после матча с Хорватией

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро ответил на высказывание главного тренера Хорхе Сампаоли после матча с национальной командой Хорватии.

После поражения от хорватов Самаоли сказал, что некоторые игроки сборной Аргентины не адаптировались к его идеям, и упрекнул их в недостаточной самоотдаче.

«Пускай говорит что хочет», — цитирует Агуэро Marca.

В некоторых СМИ сообщалось, что футболисты сборной Аргентины попросили поменять тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии.

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Аргениты Хорхе Сампаоли за замену Серхио Агуэро в концовке матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Хорватией.