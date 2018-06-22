Шмейхель: хуже, чем замена Агуэро было только, когда Сампаоли снял свою куртку

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Аргениты Хорхе Сампаоли за замену Серхио Агуэро в концовке матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Хорватией.

«Агуэро должен был быть в составе. Он был единственным, кто забил за Аргентину на этом чемпионате мира. Он всегда забивает, даже если не в форме. Он панчер, всегда находит шанс. Так зачем его было снимать? Хуже было только, когда Сампаоли снял свою куртку», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Ранее Златко Далич назвал победу над Аргентиной огромным достижением для сборной Хорватии.