С 21-й попытки: сборная Бразилии вырвала победу у Коста-Рики в добавленное время на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира по футболу в России. В матче второго тура группового этапа подопечные Тите смогли сломить сопротивление национальной команды Коста-Рики. Однако распечатать ворота соперника им удалось только с 21-й попытки. В итоге пентакампеоны забили два мяча костариканцам, не допустив ни одного ответного. Обе атаки проведены в компенсированное время, авторами голов стали Фелиппе Коутиньо и Неймар.

Предварительный этап чемпионата мира достиг лишь своего экватора, но уже подарил болельщикам много ярких впечатлений. Самой обсуждаемой темой последних дней стало разгромное поражение сборной Аргентины от Хорватии, в результате которого действующие вице-чемпионы мира во главе со своим лидером Лионелем Месси оказались в шаге от досрочного вылета с турнира. Даже болельщики жёлто-зелёных, которые начали стягиваться за 4,5 часа до матча к расположенной в Санкт-Петербурге на Крестовском острове арене, с трудом находили объяснения тому, что произошло накануне в Нижнем Новгороде. По словам некоторых, неудача заклятого конкурента их даже расстроила.

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Впрочем, подавляющее большинство поклонников селесао больше беспокоило то, не повторит ли участь небесно-голубых их команда. И пусть статистика личных встреч и котировки букмекеров говорили за подопечных Тите, осечки других фаворитов должны были настроить их на предельный уровень концентрации и самоотдачи.

Наставник пентакампеонов искать добра от добра не стал, выпустив на поле в стартовом составе всех тех, кто начинал встречу со Швейцарией. Исключением стал Фагнер, занявший место Данило на правом фланге обороны. Защитник «Манчестер Сити» получил мышечную травму на вечерней тренировке. А вот залечивавший ушиб лодыжки Неймар на поле, как и обещалось, вышел. Правда, до рывка по флангу на 17-й минуте, завершившегося блокировкой, о его присутствии вспоминать не приходилось.

Футболист сборной Бразилии Неймар

Reuters

«Лос тикос» смотрелись в дебюте ничуть не хуже. Отдав более техничному сопернику территорию (что выглядело логичным решением, учитывая отсутствие разрывов между линиями и плотность в каждой зоне при пассивном движении мяча в центре), они предпочитали действовать на контратаках после выносов от ворот Кейлора Навеса и диагоналей защитников. Одна из таких могла завершиться взятием ворот. Кристиан Гамбоа вихрем промчался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но набежавший из глубины Сельсо Борхес пробил не слишком удачно и мяч разминулся с дальним углом ворот.

А вот после удара Габриэля Жезуса мяч затрепыхался в сетке ворот, однако спустя несколько секунд судья на линии справедливо зафиксировал офсайд. К тому моменту, Тиаго Силва и партнёры стали действовать в нападении гораздо агрессивнее, предпочтя мелкому пасу вертикальный футбол и активнее задействуя фланги. Большинство опасных моментов, возникавших у ворот Коста-Рики перед перерывом, зарождались именно после забросов на Виллиана и Неймара, а также вследствие дальних ударов Марсело и Филиппе Коутиньо, пользовавшихся относительной свободой в средней зоне.

Но ни подавляющее преимущество во владении мячом (64 на 36), ни близкая к идеальной точность передач (89%), ни попытка максимально растянуть защиту, не смогли заставить команду Оскара Рамиреса ошибиться до перерыва. Пусть костариканцы стали чаще проигрывать единоборства и меньше огрызаться, выбираясь на чужую половину по большим праздникам, они чётко придерживались выбранного плана и не паниковали при работе без мяча. За что и удостоились аплодисментов своих фанатов и нейтральных зрителей по окончанию первого тайма.

По возвращении команд на поле и возобновления игры удавка на шее аутсайдера начала стягиваться. И не последнюю роль в этом сыграла замена Виллиана на Дугласа Косту. Бразильцы почти сразу же нагрузили правого нападающего работой и тот создал два прекрасных момента. Первый из них завершился грубым нарушением Неймара на Навасе во вратарской, хотя форварду проще было избежать столкновения, нежели воткнуться в голкипера, а второй — попаданием в перекладину Жезуса после навеса.

К середине второго тайма количество ударов селесао по воротам и в створ превысило аналогичные показатели первого, но мяч упорно отказывался пересекать линию. Появление на поле Роберто Фирмино вместо подуставшего и выглядевшего не слишком продуктивно Паулиньо выглядело не просто логичным шагом, но и очередной попыткой Тите взвинтить темп игры в надежде на то, что количество рано или поздно перерастёт в качество.

Футболист сборной Бразилии Неймар и арбитр Бьорн Кюйперс

Reuters

На 74-й минуте Неймар воспользовался «подарком» Гамбоа. Подобрав мяч в 30 метрах от ворот, он сместился с левого фланга к центру штрафной и с правой ноги закрутил мяч в дальний угол, но тот разминулся со штангой в каких-то сантиметрах. На 78-й минуте Дуглас Коста развернулся в центре поля и убежал от визави по образовавшемуся коридору и заставил стянуться на себя сразу двух центральных защитников. Атака завершилась падением Неймара в штрафной.

Голландский арбитр Бьорн Кюйперс без раздумий указал на 11-метровую отметку, чем вызвал негодование всех игроков «лос тикос» и в особенности принимавшего непосредственное участие в эпизоде Джанкарло Гонсалеса. С минуту арбитр оставался непреклонен, однако под напором отказывавшихся признавать наличие нарушения костариканцев, сдался и отправился изучать видеопросмотры. На то, чтобы определить праведность гнева представителей зоны КОНКАКАФ ему хватило нескольких секунд, слишком уж артистично остановился форвард ПСЖ, хотя оппонент его почти не трогал.

В следующей атаке потерявший контроль над эмоциями Неймар заработал жёлтую карточку, позволив себе с размаха ударить по мячу рукой. Таким образом, он выразил очередное несогласие с арбитром, который усмотрел у бразильцев фол в нападении. Вместе с ним судья выписал «горчичник» и Коутиньо, который слишком рьяно защищал партнёра. Знай коста-риканцы, что за этим последует, не тянули бы время и не раздражали пентакампеонов ещё больше. Но и Навас, и все полевые игроки пользовались любой возможностью без причины поваляться на газоне.

Гром грянул на первой из шести компенсированных минут. Марсело с левого фланга навесил в штрафную, Фирмино на дальней штанге выиграл борьбу в воздухе у двух соперников и сбросил мяч головой на Жезуса. Габриэл попытался подработать мяч для того, чтобы пробить с разворота, но последний отскочил в зону, куда со скоростью электрички набегал Коутиньо. Отбить ставший 21-м в матче удар с мыска в упор Навас не смог, и бразильцы устроили кучу малу с участием запасных у углового флажка.

На финальный штурм у парней Рамиреса банально не хватило сил, причём не только физических, но и психологических. Команда выглядела опустошенной и ни разу не смогла добраться даже до чужой штрафной, не говоря об отсутствии ударов. А вот селесао, напротив, сделали то, к чему стремились — поймали соперника на контратаке. После замены Жезуса на Фернандиньо трио Коутиньо — Коста — Неймар поставило сопернику мат в три хода, как по нотам разыграв стремительную комбинацию. В итоге, команда, ставшая открытием ЧМ-2014 досрочно завершила своё выступление на ЧМ, а подопечные Тите возглавили группу до окончания встречи Швейцария — Сербия.