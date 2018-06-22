Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что Данило не сыграет с Коста-Рикой на ЧМ-2018 из-за травмы.