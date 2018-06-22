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Футболист сборной Бразилии Данило не сыграет с Коста-Рикой на ЧМ-2018 из-за травмы
22 июня 2018, 00:29
Защитник сборной Бразилии Данило пропусти матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики из-за травмы.
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Отмечается, что Данило получил повреждение на тренировке. У него диагностирована мышечная травма.
Матч Бразилия — Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил работу системы VAR.
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