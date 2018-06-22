Футболист сборной Бразилии Данило не сыграет с Коста-Рикой на ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бразилии Данило пропусти матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики из-за травмы.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Отмечается, что Данило получил повреждение на тренировке. У него диагностирована мышечная травма.

Матч Бразилия — Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил работу системы VAR.