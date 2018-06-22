Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборная Швейцарии одержала победу над национальной командой Сербии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил сербский нападающий Александр Митрович на пятой минуте. Швейцарцы ответили точным дальним ударом полузащитника Гранита Джаки на 52-й минуте. На последних секундах основного времени Джердан Шакири вышел один на один с вратарём соперников и отметился победным мячом.

По итогам второго тура группового этапа мирового первенства у Сербии осталось три очка, команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы Е. В активе Швейцарии четыре балла, она поднялась на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швейцарии продемонстрировал флаг Косова на матче с Сербией на ЧМ-2018.